مشهد الشارقة الثقافي في 2017.. حراك يليق بعاصمة الثقافة العربية

الشارقة (الاتحاد)

حافظت الشارقة على ديناميتها الثقافية خلال السنة المنصرمة، سواء على مستوى مدنها في المنطقتين الوسطى والشرقية أو على المستوى العربي والدولي، وزادت عليها إنشاء العديد من المؤسسات الداعمة للفعل الثقافي، في مجالات الشعر والفنون والنشر.

ولعل أبرز ما حققته الإمارة ثقافياً خلال السنة المنصرمة تمثل في الإعلان الخاص بانتخابها «عاصمة عالمية للكتاب 2019»، من قبل اليونيسكو في شهر يونيو الماضي، رافقت هذا الإعلان أصداء إعلامية واسعة، محلياً ودولياً، وظهر كتتويج للمسيرة الثقافية للشارقة التي سبق أن اختيرت عاصمة للثقافة العربية (1998) وكذلك عاصمة للثقافة الإسلامية (2014).

مبادرات

وفي سياق المبادرات الثقافية الجديدة، أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في يناير الماضي، قراراً بتأسيس هيئة الشارقة للآثار، وفي فبراير وجّه سموه بتأسيس «رابطة الشارقة للشعر الشعبي» لتتولى طباعة دواوين الشعر الشعبي للشعراء في الوطن العربي، وتنظيم الأمسيات والملتقيات الشعرية في الشارقة وأقطار الوطن العربي، وفي مارس دشن سموه الموقع الجديد لنصب الشارقة عاصمة العرب الثقافية، وفي مايو صادق سموه على إطلاق «ترينالي الشارقة للعمارة»، وفي أكتوبر، افتتح سموه، مدينة الشارقة للنشر، وفي الشهر ذاته أصدر قراراً بتخصيص مقر دائم للاتحاد العام للأدباء والكتّاب العرب، في مدينة النشر بالشارقة.