«المهرجون» يستحوذون على الألقاب والجوائز

محمد عبدالسميع (الشارقة)

اختتمت أمس الأول الدورة الـ 13 من مهرجان الإمارات لمسرح الطفل الذي تنظمه جمعية المسرحيين الإماراتيين، بحضور عبدالله العويس، رئيس دائرة الثقافة بالشارقة، وإسماعيل عبدالله، الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، رئيس جمعية المسرحيين رئيس المهرجان، والدكتور حبيب غلوم، الأمين العام لجمعية المسرحيين، مدير المهرجان، ولفيف من المسرحيين والجمهور.

وشهد حفل الختام الذي أقيم بقصر الثقافة بالشارقة، تكريم لجنة التحكيم ولجنة تحكيم الأطفال والفرق المسرحية المشاركة، وكذلك رعاة المهرجان، كما قرأ الحسن النفالي، رئيس لجنة التحكيم، تقرير وتوصيات اللجنة المكونة من: مصطفى رشيد، عبدالله مسعود، هيفاء حسين وعبدالرحمن الملا، والذين أكدوا في تقريرهم على الأثر الإيجابي للدعم المادي والمعنوي والرعاية الكريمة المقدمة للمهرجان من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وعلى أهمية المهرجان ودوره الكبير في إغناء الساحة المسرحية والفنية بالإمارات، واكتشاف المواهب وصقلها، كما أشادوا بالجهود الكبيرة والواضحة لجمعية المسرحيين في تسيير فعاليات المهرجان، وكذلك أشادت اللجنة بالحضور الجماهيري الكثيف، وبالأجواء التنافسية الحماسية والجيدة بين الفرق المسرحية المشاركة.

وسجلت اللجنة في تقريرها بعض الملاحظات على العروض، من أهمها: ضرورة الاهتمام بالتخصصات الفنية والتقنية، وبالأخص ما يرتبط بالكيروغرافيا، كما أكدت ضرورة الاهتمام بالكتابة المسرحية الملتزمة بخصوصيات مسرح الطفل، ونوهت إلى ضرورة ابتعاد الممثلين عن الحركات المجانية المبالغ فيها واللاتربوية باعتبار أنه مسرح موجه للأطفال، وأوصت اللجنة بضرورة أن تحرص لجنة المشاهدة على اختيار العروض الجاهزة المتكاملة للمشاركة، بالإضافة إلى ضرورة تحديد الفئة العمرية للعرض المسرحي من قبل الفرق المشاركة.

وفي الختام، تم الإعلان عن جوائز المهرجان التي سجلت فوزاً تاريخياً لمسرح بني ياس يحدث لأول مرة في سجل مشاركات الفرقة في المهرجان، عبر مسرحية «المهرجون» التي فازت بتسع جوائز دفعة واحدة، الأمر الذي يحدث في المهرجان لأول مرة، كما نال الفنان القدير مرعي الحليان ثلاث جوائز في التأليف والإخراج وكذلك الإضاءة، بالإضافة إلى فوز «المهرجون» بجائزة أفضل ممثلة دور أول التي نالتها الفنانة بدور الساعي، وتقاسم الفنانان محمد اسحق وخميس اليماحي من فريق «المهرجون» أيضاً جائزة أفضل ممثل دور أول، كما نالت الفرقة جائزة أفضل موسيقى التي حصل عليها الفنان ميرزا المازمي، وحصل ممثلو «المهرجون» أيضاً مجتمعين على جائزة لجنة التحكيم الخاصة.

أما بقية الجوائز فذهبت كما يلي: جائزة أفضل ماكياج للفنان «ياور»، وجائزة أفضل أزياء للفنانة ميلانا رسول، وجائزة أفضل مناظر مسرحية للفنان مبارك ماشي، وجائزة أفضل ممثلة دور ثانٍ ونالتها الفنانة نورة علي، وكلهم عن مسرحية «منصور والفراشة الأميرال».بينما نال جائزة أفضل ممثل دور ثان الفنان محمود القطان عن دوره في مسرحية «حديقة الخير»، أما جائزة لجنة تحكيم الأطفال التي تشكلت من الأطفال: العنود طارق المازمي، أمل جاسم المشيري، ونورة نبيل الحوسني، فقد منحت جائزتها لفرقة مسرح الشارقة الوطني عن مسرحية «لولو والكتاب».