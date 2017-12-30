اختتام مؤتمر «قراصنة الكمبيوتر» بألمانيا

لايبتسيج (د ب أ)

اختتمت فعاليات مؤتمر فوضى الاتصالات أمس، والذي عُقد في مدينة لايبتسيج شرقي ألمانيا، وقال القائمون على تنظيم المؤتمر، إن عدد زواره وصل إلى مستوى لم يصل إليه من قبل، إذ بلغ عدد الزائرين 15 ألف شخص.

وقالت كونستانتسه كورتس، المتحدثة باسم نادي فوضى الكمبيوتر «سي سي سي»، إنهم بحثوا في هذين المجالين بصورة أوسع مما كان عليه الحال في العام الماضي، وعرض قراصنة كمبيوتر لثغرات أمنية اكتشفوها، على سبيل المثال، في محطات الشحن الكهربائي والخدمات المصرفية عبر الإنترنت، وروبوتات المكانس الكهربائية.