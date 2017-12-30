موجة صقيع بكندا تؤجل احتفالات العام الجديد



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 أوتاوا (أ ف ب) تسببت موجة البرد القارس التي تجتاح جزءاً كبيراً من كندا، في إلغاء الكثير من الأنشطة الترفيهية لاحتفالات العام الجديد، بينها عدد من الحفلات في الهواء الطلق، فضلاً عن مغادرة المتزلجين محطات التزلج، أعلنت سلطات أوتاوا حيث بلغت الحرارة 19 درجة تحت الصفر أمس الأول، عن إلغاء جزء من الفعاليات في العاصمة الفيدرالية في ختام سنة شكلت الذكرى الخمسين بعد المئة لتأسيس الكونفدرالية الكندية، لكن تم الإبقاء على عروض الألعاب النارية.وحذرت خدمة الأرصاد الجوية الكندية من موجة البرد القارس التي تجتاح 6 مقاطعات هي كولومبيا البريطانية وكيبيك وأونتاريو ومانيتوبا وساسكاتشيوان وألبيرتا، فضلاً عن إقليم يوكون «شمال غرب كندا».