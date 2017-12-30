وفاة الروائية سو جرافتون بعد صراع مع السرطان



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 لوس أنجلوس (رويترز) توفيت الروائية الأميركية سو جرافتون الشهيرة بروايات الجريمة، التي أصبحت سلسلتها «كينزي ميلون ألفابت»، الأكثر مبيعاً في العالم، بعد صراع استمر عامين مع مرض السرطان، كتبت ابنتها جيمي كلارك أمس الأول على موقع جرافتون على الإنترنت، إن والدتها توفيت في سانتا باربرا بولاية كاليفورنيا الخميس الماضي. واشتهرت جرافتون (77 عاماً) بسلسلة روايات القتل الغامض التي تبدأ كل منها بحرف مختلف من الحروف الأبجدية، ونشرت آخر رواية لها «واي إيز فور ياسترداي» أو «حرف واي يرمز للأمس» في أغسطس الماضي. وكتبت ابنتها أمس «رحلت سو الليلة الماضية بعد معركة استمرت عامين مع السرطان». ولم تسمح جرافتون مطلقاً بتحويل رواياتها إلى أفلام أو عروض تلفزيونية. وتدور سلسلة «كينزي ميلون ألفابت» حول محققة خاصة جريئة تدعى كينزي ميلون، وتعيش في بلدة خيالية بولاية كاليفورنيا أطلقت عليها اسم «سانتا تيريزا». نشر أول كتاب لجرافتون عام 1982، وترجمت كتبها إلى 26 لغة وتصدرت كتبها قوائم الكتب الأكثر مبيعاً في الولايات المتحدة.