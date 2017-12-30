«فاميلي فيود».. اعتذار من جاي زي لزوجته بيونسيه

لوس أنجلوس (رويترز)

أصدر مغني الراب الأميركي جاي زي تسجيلًا موسيقياً مصوراً يتحدث فيه عن ألم الخيانة ويظهر بمكان الاعتراف داخل كنيسة أمام زوجته بيونسيه، يركز فيديو «فاميلي فيود» أو «خلاف أسري»، الذي صدر أمس الأول، وتبلغ مدته ثماني دقائق، على الروابط الأسرية وتمكين المرأة وتظهر فيه بلو آيفي ابنة جاي زي وبيونسيه ذات الخمسة أعوام.

وفي الفيديو الذي يحمل الكثير من الدلالات والرموز يدخل جاي زي الكنيسة ممسكاً بيد ابنته التي ترتدي رداءً أبيض ويجلس في موقع الاعتراف، ثم تظهر بيونسيه، وهي ترتدي رداءً أسود كالذي يرتديه القساوسة وتتابع في هدوء من منبر الوعظ ثم تجلس على الجانب الآخر من مكان الاعتراف تستمع إليه.

ويتخيل الفيديو أحداثاً تدور في المستقبل، إذ تظهر «بلو آيفي» بعد أن كبرت ويبدو أنها تحكم العالم مع نساء أخريات ذوات بشرة ملونة تلعب أدوارهن الممثلات ميندي كالينج وروساريو دوسون وأميركا فيريرا وثاندي نيوتون ونيسي ناش.

والعمل من إخراج المخرجة السينمائية إيفا دو فرناي، وهذا هو أحدث تسجيل فيديو لأغاني ألبوم (4:44)، الذي يرد فيه جاي زي (48 عاما)، على بيونسيه التي تحدثت عن الخديعة في ألبومها «ليمونيد» الحائز جائزة جرامي عام 2016.

وبعد ساعة من صدوره أصبح الفيديو الأكثر انتشارا على «تويتر».

واعتبر كثيرون أن ألبوم جاي زي (4:44) الذي يتناول قضايا الحب والحياة وقضايا اجتماعية أخرى بمثابة اعتذار لزوجته، وتصالح الزوجان وأنجبا توأمين في يونيو.