طاهٍ إيطالي شهير ينوي فتح «مقصف» للفقراء

باريس (أ ف ب)

ينوي أحد أكبر طهاة العالم الإيطالي «ماسيمو بوتورا» فتح «مقصف» للفقراء سيقام في قبو كنيسة لامادلين في باريس، على ما جاء في مشروع لا يزال قيد المناقشة.

يدير بوتورا مطعم «اوستيريا فرانشيسكانا» الذي اختير «أفضل مطعم في العالم» عام 2016 في تصنيف «50 بيست»، وأطلق عام 2015 خلال المعرض العالمي في ميلانو أول «مقصف» له، يأتي إليه طهاة كبار ليطبخوا مجانا لأفقر الفقراء مستخدمين فائضا من الأغذية أو سلعا لم تبع، وأوضح جان-فرنسوا ريال رئيس مجموعة «فواياجور دو موند»، «تجرى مفاوضات لإقامة مقصف تحت كنيسة لا مادلين، ولا يزال المشروع فكرة ولم تتخذ بعد أي إجراءات، إلا أن الأجواء إيجابية مع الجمعية التي تدير المطعم المقام أصلا في قبو الكنيسة».

ويشرف على المشروع ماسيمو بوتورا وجان فرنسوا ريال، فضلا عن الفنان جاي آر مع إحاطة من قبل منظمة «فود فور وسل» التي لا تبغي الربح، والتي أسسها الطاهي الإيطالي لمكافحة تبذير المواد الغذائية والتهميش الاجتماعي.

ومنذ أكثر من أربعين عاما تضم أقبية الكنيسة المصنفة معلما تاريخيا، يقدم مطعم خيري مفتوح للجميع وجبة طعام بتسعة يوروهات، إلا أن الفقراء الذين ترسلهم جمعيات مساعدة، يكتفون بدفع يورو واحد رمزي، ويمول مشروع ماسيمو بوتورا بأموال خاصة، وفي حال تمو تنفيذه، سيفتح المقصف أبوابه في مارس وسيستضيف مساء كل يوم «من 70 إلى 90 شخصا فقيرا».وأكد ريال أن «المطعم لن يكتفي بتقديم الحساء بل سيقدم أطباقا ذات نوعية يعدها طهاة تدربوا على يد طهاة فرنسيين أصحاب نجوم، مستخدمين سلعا لم تبع في المتاجر. وفتحت جمعية «فود فور سول» مقصفا من هذا النوع في لندن خلال الصيف الماضي.