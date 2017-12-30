120 سيارة تحيي حفل الـ 12 ساعة في أول ليالي «تل مرعب»

منطقة الظفرة (الاتحاد)

حققت منافسات الاستعراض الحر للسيارات التي أقيمت في اليومين الأول والثاني من مهرجان ليوا الرياضي تل مرعب نجاحا كبيرا من مختلف النواحي، بمشاركة أكثر من 120 سيارة في اليوم الأول، تأهل منها 62 سيارة لليوم الختامي من تصفيات الاستعراض الحر للسيارات.

جاء تحدي الاستعراض لكي يبرهن مجددا أنه فئة فعالة ومهمة جدا من خلال المهرجان وبرزت أهميته بجذب الجمهور والشباب والمتابعين بشكل كبير طيلة وقت الفعالية، خاصة مع الأعداد الكبيرة والغفيرة للجماهير التي تابعت تفاصيل المنافسة والسباق، والاستعراضات المختلفة.

وتوج بطلا في «فئة التي» سلطان الحمادي في حين حل بالمركز الثاني شهاب حمد المنذري، وثالثا جابر سالم المنصوري، وحل رابعا فارس محمد الدرمكي وخامسا عبد الله مهير الكتبي، وفي فئة «الإن» حل في المركز الأول موسى عبد الرحمن البلوشي، وثانيا مروان سيف الهاملي وثالثا خالد حمد الساعدي ورابعا محمد عاطف المزروعي وخامسا سلطان هلال النعيمي، وجاء اختيار الفائزين بناء على آلية توزيع النقاط واختيار الحركات الأفضل من قبل اللجنة التحكيمية والمشرفة على الاستعراضات تحت تنظيم نادي ليوا الرياضي. وكان الاستعراض الحر قد استمر 12 ساعة على مدار يومين متواصلين، حيث يبدأ كل يوم في تمام السادسة مساء ويستمر على حلبة تل مرعب الخاصة بالاستعراض وسط تفاعل وحماس كبير من الجماهير الحاضرة.

أكد راشد المزروعي رئيس اللجنة التحكيمية المشرفة على الاستعراض الحر أن فئة الاستعراض تسجل أرقاما عالية في كل موسم وتحمل العديد من المفاجآت السارة للجنة المنظمة من ناحية أعداد المشاركين والمحترفين في هذه الرياضة، بالإضافة إلى أعداد الجماهير والحاضرين في المنطقة خلال الاستعراض، وقال: «تستمر هذه الرياضة في تسجيل أرقام عالية بشكل دائم، ونشاهد تفوقا مستمرا أيضا للمحترفين والمشاركين من مختلف دول المنطقة».وأضاف المزروعي: «البطولة ساهمت في صناعة أجيال جديدة ترسخ في ذهنها أن هذه الرياضة والهواية المختصصة وتقام في الحلبات فقط، ولا مجال لممارستها في الشوارع بشكل غير قانوني وهو ما نشاهده في الفترة الحالية مع قلة وتراجع الممارسات غير المشروعة في الشوارع الجانبية، وتركيز وإقبال الشباب على المشاركة والحضور والتفاعل مع حلبات الاستعراض في الدولة، وبالتحديد حلبة تل مرعب التي تستقطب أرقاما أعلى في كل موسم، نادي ليوا الرياضي نجح في تحقيق معادلة صعبة جدا ومهمة للغاية من خلال التوفيق بين هواية الشباب ورغبتهم مع تلبيتها في الإطار القانوني، وتحت اللوائح التي تعطي لهذه الرياضة شكلا أفضل وأجمل».