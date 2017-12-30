25 ميدالية حصاد دراجات الإمارات في «عربية المضمار»

عماد النمر (الشارقة)

فاز المنتخب المصري للدراجات بلقب البطولة العربية الثامنة للمضمار للرجال والشباب والإناث، التي احتضنها مضمار زايد الدولي واختتمت مساء أمس الأول، وحصد المنتخب 12 ميدالية ذهبية في ختام المنافسات، وجاء منتخبنا ثانيا بـ 10 ميداليات ذهبية، وحل المنتخب السعودي ثالثاً بحصوله على 6 ميداليات ذهبية.

وكانت منافسات البطولة قد اختتمت بإقامة فاعليات السكراش والنقاط بالإضافة إلى السباق المؤجل للمطاردة الفرقية للإناث وحفلت جميعها بمنافسة قوية ومثيرة وتألق لافت للمنتخبات المصرية والسعودية والإماراتية في إطار سعيها لإحراز اللقب.

وحققت دراجات الإمارات 3 ميداليات في سباقي السكراش للكبار والمطاردة الفرقية للإناث حيث تمكن نجم الإمارات أحمد يوسف المنصوري من الفوز بالذهبية السكراش عن جدارة كما حقق قائد منتخبنا يوسف محمد ميرزا المركز الثالث والميدالية البرونزية فيما فاز السعودي عبد العزيز الخويتم بالميدالية الفضية.

كما نجح منتخب الإناث الذي يضم اللاعبات صفية الصايغ وشيخة عيسى وفاطمة حديد ومها الظاهري في الحصول على فضية المطاردة الفردية بعد أداء مميز ومنافسة قوية مع المنتخب المصري الذي اقتنص الميدالية الذهبية.

وأسفرت بقية النتائج عن فوز الدراج المصري عاصم الحسين خليل بذهبية السكراش للشباب وتبعه البحريني محمد إبراهيم عبد الله فيما جاء السعودي حسن أحمد إبراهيم في المركز الثالث وفازت المصرية ابتسام زايد بذهبية السكراش للإناث بعد تفوقها على مواطنتها دنيا محمد رشوان والكويتية نوره العميري، كما فازت ابتسام زايد ببطولة سباق النقاط للإناث، وجاءت المصرية دنيا رشوان في المركز الثالث، وصيفة الصايغ والكويتية نجلاء الجيراوي في المركز الثالث، فيما حقق الجزائري شبلاوي أسامه ذهبية النقاط للشباب متفوقاً على الثنائي السعودي حسن أحمد إبراهيم الوصيف وعلي آل شيخ أحمد الحائز على المركز الثالث، وهي الميدالية الذهبية الوحيدة للدراجة الجزائرية في البطولة.

وأقامت اللجنة المنظمة حفل ختام البطولة لتبادل الدروع التذكارية وقدم عبد الكريم الزرعوني رئيس اللجنة المنظمة الشكر لكافة الوفود، وأثنى على الروح الطيبة التي سادت البطولة ونقل لهم تحيات أسامه أحمد الشعفار رئيس الاتحادين الإماراتي والآسيوي متمنيا أن تتواصل اللقاءات الرياضية بين أبناء الوطن العربي ثم لبى الجميع في نهاية الحفل الدعوة على الغداء الذي أقامته اللجنة المنظمة على شرف ضيوف الإمارات.