جواكين يكسب تحدي الملكية الخاصة للقدرة

أبوظبي (وام)

توج الشيخ الدكتور هزاع بن سلطان آل نهيان، بحضور الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان، أمس في قرية بوذيب العالمية لركوب القدرة والتحمل بمنطقة الختم حاملي كأس نادي تراث الإمارات للقدرة والتحمل للملكية الخاصة والسيدات.

جاء ذلك في اليوم الختامي لفعاليات الكأس الذي نظمته القرية بالتعاون مع اتحاد الفروسية ورعاية سمو الشيخ سلطان بن زايد آل نهيان ممثل صاحب السمو رئيس الدولة رئيس نادي تراث الإمارات على مدى ثلاثة أيام بمشاركة عشرات الفرسان والفارسات من عدد كبير من الإسطبلات العامة والخاصة في الدولة وفي بعض الدول الخليجية وبرعاية إعلامية رئيسية من أبوظبي للإعلام.

توج الشيخ هزاع بن سلطان الفائزين بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق الخيول ذات الملكية الخاصة لمسافة 100.51 كيلومتر، حيث فاز بكأس السباق وفقا لبروتوكول بوذيب الفارس جواكين باروتو على صهوة الجواد «كرياتور» من إسطبلات الكمدة، وحل ثانياً رانفير سينج على صهوة الجواد «الحسام» من إسطبلات المطوع، اعقبه ثالثا جوناتان ريفيرا إريارت على صهوة الجواد «إمبوستور» من إسطبلات العين للقدرة. كما توج الشيخ هزاع بن سلطان الفارسات الفائزات بالمراكز الثلاثة الأولى لسباق السيدات لمسافة 100.51 كيلومتر، حيث فازت بكأس السباق وفقاً لبروتوكول بوذيب جويس فان دن بيرج على صهوة الجواد «كاستلبار كاين» من إسطبلات عجمان واحتلت المركز الثاني العمانية زمزم حامد سيف الحسني على صهوة الجواد «مون بريسيوكس» من إسطبلات النصر، فيما حلت ثالثة شهد وحيد الشوربجي على صهوة الجواد «ميستيكو» من إسطبلات ورسان.

وكرم الشيخ هزاع بن سلطان الفرسان المشاركين في سباق الجولة التعليمية لطلاب أكاديمية بوذيب للفروسية، حيث كان الشيخ حمدان بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان والشيخ زايد بن محمد بن خليفة بن زايد آل نهيان قد شاركا في سباق هذه الجولة لمسافة 20 كيلومترا على مرحلتين بمشاركة عدد من فرسان الأكاديمية، حيث تعمل الأكاديمية على تأهيل فرسان ترفد بهم فروسية الإمارات بدماء جديدة، فيما يهدف هذا السباق التدريبي إلى تعليم المشاركين على كيفية التعامل مع سباقات القدرة وفقا لقوانين بروتوكول بوذيب والتعرف على أسلوب التعامل مع المسارات الطبيعية واكتساب المزيد من الخبرة في التعامل مع خيل السباقات وطرق المحافظة عليها.