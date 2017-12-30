اعتماد نادي الحمرية مركزاً للتجديف الحديث

الحمرية (الاتحاد)

أعرب مجلس إدارة نادي الحمرية الثقافي عن شكره وامتنانه لمجلس الشارقة الرياضي على الدعم الكبير الذي يلقاه النادي لشراء قوارب تجديف حديثة ومعدات تدريب متطورة لرياضة التجديف الحديث.

وجاء هذا الدعم في أعقاب اعتماد نادى الحمرية كمركز للتجديف الحديث في الدولة من قبل اتحاد الشراع الحديث، وأشاد جمعه عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الحمرية بالدعم المتواصل من قبل مجلس الشارقة الرياضي لتمكين النادي من مواصلة خطواته الناجحة في مجال رياضة التجديف الحديث.

وأشار إلى أن النادي وبعد هذا الاعتماد والدعم الكبير سيواصل تمثليه لرياضة الإمارات وتأهيل قطاع كبير من الواعدين من أبناء وبنات الإمارات ليكونوا أبطالا في رياضة التجديف الحديث.

وعبر سالم غانم الشامسي نائب رئيس مجلس إدارة النادي رئيس اللجنة المائية ومشرف فريق التجديف الحديث عن سعادته بالدعم الكبير من مجلس الشارقة الرياضي لشراء قوارب ومعدات حديثة ومتطورة للفريق وأثنى على الدعم المتواصل والمتابعة الكبيرة لمجلس الشارقة الرياضي.