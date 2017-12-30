جاسم عبد الرحمن يتوج بكأس رئيس الدولة للشطرنج

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج جاسم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، الذي نظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة لمدة أسبوع بفندق باب القصر، كرم الفائزين حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في الحفل الختامي الذي أقيم مساء أمس الأول، بحضور عدد كبير من مسؤولي اللعبة، وكذلك ممثلي الجهات الراعية على رأسها وزارة شؤون الرئاسة.

ونجح عبد الرحمن في رفع الكأس بعد الحفاظ على القمة برصيد تسع نقاط، فيما حل ثانياً لاعب نادي دبي إبراهيم سلطان، وجاء ثالثاً حمدان مرشول من نادي عجمان، وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جاسم وسلطان حتى الجولة الأخيرة التي نجح من خلالها البطل في حسم اللقب بعد تعادل الوصيف وفقدانه لنقطة ثمينة في السباق نحو الكأس الغالية.

وفي فئة الناشئين، توج حارب الشامسي لاعب نادي العين باللقب، فيما جاء ثانياً لاعب الفجيرة محمد سعيد، وثالثاً محمد مسلم من نادي الشارقة، وشهدت البطولة بفئتيها مشاركة 60 لاعباً في الفئتين.

ووجه حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة الشكر للجهات الداعمة على رأسها مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه تعد وسام شرف على صدور الجميع.