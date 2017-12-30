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سلطان وصيفاً ومرشول ثالثاً

جاسم عبد الرحمن يتوج بكأس رئيس الدولة للشطرنج
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تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017

مصطفى الديب (أبوظبي)

توج جاسم عبد الرحمن لاعب نادي الشارقة بطلاً لكأس صاحب السمو رئيس الدولة للشطرنج، الذي نظمه نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة لمدة أسبوع بفندق باب القصر، كرم الفائزين حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة في الحفل الختامي الذي أقيم مساء أمس الأول، بحضور عدد كبير من مسؤولي اللعبة، وكذلك ممثلي الجهات الراعية على رأسها وزارة شؤون الرئاسة.

ونجح عبد الرحمن في رفع الكأس بعد الحفاظ على القمة برصيد تسع نقاط، فيما حل ثانياً لاعب نادي دبي إبراهيم سلطان، وجاء ثالثاً حمدان مرشول من نادي عجمان، وشهدت البطولة منافسة شرسة بين جاسم وسلطان حتى الجولة الأخيرة التي نجح من خلالها البطل في حسم اللقب بعد تعادل الوصيف وفقدانه لنقطة ثمينة في السباق نحو الكأس الغالية.

وفي فئة الناشئين، توج حارب الشامسي لاعب نادي العين باللقب، فيما جاء ثانياً لاعب الفجيرة محمد سعيد، وثالثاً محمد مسلم من نادي الشارقة، وشهدت البطولة بفئتيها مشاركة 60 لاعباً في الفئتين.

ووجه حسين عبد الله الخوري رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للشطرنج والثقافة الشكر للجهات الداعمة على رأسها مجلس أبوظبي الرياضي برئاسة سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، مؤكداً أن رعاية سموه تعد وسام شرف على صدور الجميع.

كما وجه التحية إلى وزارة شؤون الرئاسة التي قدمت الدعم الكبير للبطولة وكذلك فندق باب القصر الذي وفر كل الإمكانيات لنجاح البطولة، وشكر اتحاد الشطرنج، ووجه الخوري التحية للفائزين باللقب سواء جاسم عبد الرحمن الذي توج بكأس الكبار أو حارب الشامسي بطل الناشئين، مشيراً إلى أن البطولة شهدت منافسة شرسة ومثيرة حتى اللحظات الأخيرة، الأمر الذي أكد نجاحها على المستوى الفني وكذلك التنظيمي، وشدد على أن روح الفريق الواحد هي السبب الدائم لأي نجاح يتحقق على أرض الواقع، منوهاً إلى أن نادي أبوظبي للشطرنج يسعى بشتى الطرق للقيام بدوره في تطوير اللعبة وتحقيق النجاحات المرجوة. ... المزيد
     
 

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