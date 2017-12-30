بروستر: تعرضت للإساءة العنصرية طويلاً

لندن (رويترز)
قال ريان بروستر، مهاجم ليفربول الشاب، إنه تعرض للإساءة العنصرية خلال لعبه للنادي المنافس في الدوري الانجليزي الممتاز لكرة القدم وللمنتخب الإنجليزي منذ أن كان عمره 12 عاماً.
ونقلت صحيفة الجارديان عن بروستر (17 عاماً) إنه ومجموعة من اللاعبين الآخرين أصحاب اللون الأسمر، كانوا هدفاً للكثير من الإساءات العنصرية خلال المشاركة في مباريات دوري الشبان الأوروبي الذي ينظمه الاتحاد الأوروبي، وعندما لعب لمنتخب إنجلترا الذي فاز بكأس العالم تحت 17 عاما أيضا.
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وفرض على سبارتاك إغلاق جزء من مدرجاته (500 مقعد) وعرض لافتة تدعو للمساواة بعد أن تبين أن مشجعيه قلدوا أصوات القردة بوجه بروستر.
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وأضاف بروستر «أحب كرة القدم وسيستمر هذا الحب دوما، ومن المؤسف أن نرى أن هذه الأشياء موجودة في اللعبة حتى الآن». وأشاد الألماني يورجن كلوب مدرب ليفربول بشجاعة بروستر قائلا في مؤتمر صحفي «بالتأكيد هذا يحدث طوال الوقت وأنا سعيد بشجاعته الكبيرة وبما قام به.. لا أصدق أن بعض الناس يفكرون في مثل هذه الأشياء حتى الآن».