الفجيرة يفرط في القمة بالتعادل مع العربي

علي معالي(دبي)

فاز العروبة على رأس الخيمة بهدفين للاشيء ليقفز الفريق إلى المركز الثاني مع نهاية الجولة الثامنة من دوري الدرجة الأولى برصيد 16 نقطة، وبفارق الأهداف عن الفجيرة الذي اكتفى بالتعادل السلبي مع العربي سلبيا، ليفرط الفجيرة في قمة المسابقة التي ينفرد بها حاليا فريق بني ياس برصيد 17 نقطة.

ومع نهاية الجولة يتربع بني ياس على القمة برصيد 17 نقطة يليه العروبة والفجيرة (16 نقطة)، واتحاد كلباء 15 نقطة، والحمرية 14 نقطة، وخورفكان 11 نقطة، ومصفوت 10 نقاط، والذيد ومسافي (7 نقاط)، ودبا الحصن 6 نقاط، ورأس الخيمة 5 نقاط ثم العربي في قاع الترتيب بـ4 نقاط.

على استاد الفجيرة واصل الفجيرة نزف النقاط بعد التعادل مساء أمس على ملعبه مع العربي سلبيا.

سيطر الفجيرة على المباراة ولكنه فشل في هز الشباك طوال 90 دقيقة، وكان يمكن لأصحاب الأرض حسم المباراة في الشوط الأول، في ظل الفرص المتنوعة التي سنحت للاعبيه، في المقابل لم تسنح للعربي سوى فرصة وحيدة فقط. أهدر الأرجنتيني برافو فرصتين للفجيرة في الدقيقتين 7 و17، وفي الدقيقة 23 لعب مهند خميس رأسية جميلة أبعدها يحيي محمد حارس العربي.