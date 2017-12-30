دبي (الاتحاد)

تمنى الأرجنتيني رودلفو أروابارينا مدرب الوصل أن يكون تعادل فريقه أمام النصر في ذهاب ربع نهائي كأس الخليج، كآخر مباراة يخوضها الفريق في عام 2017، نهاية مرحلة، واستعداد وإعادة شحن لانطلاقة جديدة في عام 2018، سيشهد خوض المباريات الحاسمة سواء في نفس هذه البطولة أو في دوري الخليج العربي وباقي المسابقات.

وقال أروابارينا: «خضنا مباراة قوية بشوطين مختلفين، سيطرنا في الأول وأحرزنا هدفين لكن الموقف انقلب في الشوط الثاني بعد طرد ليما، واستقبلنا هدفين في غضون 8 دقائق، وفقدنا السيطرة والتركيز لبعض الوقت قبل أن نستعيد عافيتنا مجدداً». واعتبر مدرب الوصل أن طرد ليما كان بمثابة نقطة التحول في اللقاء، مبيناً أنه دائماً لا يفضل التعليق على قرارات التحكيم، ولكنه يعتقد أن الإنذار الأول غير مستحق، خاصة أن مثل هذه اللعبة يتعرض لها ليما كثيراً بحيث يكون هو اللاعب الذي يسقط أرضاً لكن دائماً قرارات الحكام تشير إلى استمرار اللعب ولم يحتسب لمصلحته أي قرار.

واعترف أروابارينا بالتأثير الفني والنفسي لطرد ليما على باقي اللاعبين، مؤكداً أنه لاعب مهم وله تأثير كبير على الفريق، وهو ما اتضح مع بداية الشوط الثاني الذي استقبلنا فيه هدفين سريعين، لكن اللاعبين كانت لديهم القدرة على العودة من جديد رغم النقص العددي، مؤكداً أنه يعتبر هذه المباراة تجربة مفيدة مستقبلاً يتعلم منها اللاعبون في حالة النقص العددي.

وعبر مدرب الوصل عن ثقته في حارس الوصل يوسف الزعابي العائد بعد غياب، وفي أي لاعب يرتدي قميص الوصل داخل الملعب، مؤكداً أن الأخطاء واردة في كرة القدم من جميع اللاعبين بما فيهم حراس المرمى، ولا يمكن اعتبار أن خطأ الزعابي في الهدف الأول هو سبب التعادل في اللقاء.