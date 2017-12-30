ريجيكامب: نستحق الفوز وتغلبنا على النقص العددي

محمد سيد أحمد (العين)

لم يكن غريباً أن يكون كلاسيكو العين والوحدة في ربع نهائي كأس الخليج العربي، مثيراً وساخناً، مثلما هو الحال في أغلب مباريات الفريقين معاً، ولم يؤثر النقص في صفوف الفريقين على المستوى الفني، حيث قدم الفريقان مباراة جيدة حفلت الإثارة والتشويق حتى النهاية، التي حملت السعادة لأصحابها رغم أن العنابي أكمل المباراة بـ9 لاعبين فقط.

وساهم فوز الوحدة في تعزيز معنويات الفريق قبل مواجهة الجزيرة في المباراة المؤجلة بين الفريقين من الجولة 11 من دوري الخليج العربي، التي تقام في الثامن من يناير المقبل، كما أنه يضاعف من حظوظه في بلوغ نصف نهائي البطولة، خاصة أنه يلعب على ملعبه في فبراير المقبل بفرص عديدة، بعكس العين الذي يجب عليه الفوز فقط، وتعويض خسارته ذهاباً بهدفين مقابل هدف التي افتقد خلالها العديد من عناصره المهمة.

الروماني لورينت ريجيكامب، مدرب الوحدة، هنأ لاعبيه على الأداء والفوز المثير، الذي وصفه بالمستحق، وقال: المباراة شهدت أحداثاً كثيرة، لكننا سيطرنا على مجريات اللعب رغم أننا أكملنا اللقاء بتسعة لاعبين، كنا ندرك أن المنافس لديه عدة غيابات قبل المواجهة، نجحنا في تحقيق الفوز رغم أن الفريق لعب شوطاً كاملاً بعشرة لاعبين.

ورفض المدرب الروماني التعليق على قرارات الحكم، وترك الأمر للمتخصصين.