مراد المصري (دبي)

حقق شباب الأهلي دبي فوزاً كبيراً على حتا بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس، على استاد العوير في دبي في ذهاب الدور ربع النهائي بكأس الخليج العربي.

ومع احتساب هذه المباراة على أرض حتا حيث تم نقلها إلى استاد العوير عوضاً عن استاد حمدان بن راشد بسبب أعمال الصيانة، فإن شباب الأهلي دبي حقق فوزاً هاماً خارج الديار، وبات قريباً من بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة على حساب «الإعصار» الحتاوي.

أجرى المدربان بعض التغييرات على التشكيلة الأساسية للمزج بين السعي لتحقيق نتيجة إيجابية من ناحية، ومنح الفرصة لعدد من اللاعبين والتحضير لمنافسات الدوري من ناحية أخرى، وهو ما جعل السوري نزار محروس مدرب حتا يقرر وضع البرازيلي صامويل روزا على مقاعد الاحتياط في بداية المباراة، والدفع براشد جلال وعيسى عبيد في المقدمة، مع عودة السوري عمرو الميداني بعد طول غياب، فيما قام مهدي علي مدرب شباب الأهلي دبي بوضع الكوري الجنوبي شانج موون وعبد العزيز صنقور على مقاعد الاحتياط، ومنح الفرصة للاعبين مثل راشد حسن وعبد العزيز الكعبي.

جاء السيناريو في بداية المباراة كما توقعنا بضغط هجومي من شباب الأهلي دبي، ولاحت للاعبيه عدة محاولات مرة عبر وليد عمبر، وأخرى من لوفانور، دون أن يستثمر هذا الأمر في ربع الساعة الأول.