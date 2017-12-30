مراد المصري (دبي)
حقق شباب الأهلي دبي فوزاً كبيراً على حتا بنتيجة 3-صفر، في المباراة التي أقيمت ليلة أمس، على استاد العوير في دبي في ذهاب الدور ربع النهائي بكأس الخليج العربي.
ومع احتساب هذه المباراة على أرض حتا حيث تم نقلها إلى استاد العوير عوضاً عن استاد حمدان بن راشد بسبب أعمال الصيانة، فإن شباب الأهلي دبي حقق فوزاً هاماً خارج الديار، وبات قريباً من بلوغ الدور نصف النهائي للمسابقة على حساب «الإعصار» الحتاوي.
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جاء السيناريو في بداية المباراة كما توقعنا بضغط هجومي من شباب الأهلي دبي، ولاحت للاعبيه عدة محاولات مرة عبر وليد عمبر، وأخرى من لوفانور، دون أن يستثمر هذا الأمر في ربع الساعة الأول.
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