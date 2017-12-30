«تضامنوا في الحياة».. دعوة من الأولمبياد الخـاص للتطوع

أبوظبي (الاتحاد)

وجهت اللجنة العليا المنظمة للأولمبياد الخاص دعوة إلى عشاق التنس عنوانها «تضامنوا في الحياة.. تضامنوا في الألعاب»، وذلك في النسخة العاشرة لبطولة مبادلة العالمية للتنس، وأطلقت اللجنة حافلة التطوع في قرية التنس التي تزينت بشعار دورتي الألعاب الإقليمية والعالمية للأولمبياد الخاص، وتواجد الآلاف من الجماهير الغفيرة في الحدث لمشاهدة مجريات البطولة ورفع شعار الأولمبياد الخاص.

وأقيمت أمس الأول حصتين تدريبيتين، الأولى شارك فيها مجموعة من الراغبين بممارسة رياضة التنس وإلى جانبهم لاعبو الأولمبياد الخاص الذين استمتعوا باللعب مع أندري روبليف، بينما تولى كيفين أندرسون الحصة التدريبية الثانية التي شارك بها مجموعة من الهواة ولاعبي الأولمبياد الخاص. وأبدى كلا اللاعبين إعجابهم بقدرات أصحاب الهمم وإصرارهم اللامحدود في خوض منافسات التنس.

وبهذه المناسبة صرح محمد عبد الله الجنيبي رئيس اللجنة العليا المنظمة للألعاب العالمية أبوظبي 2019: «يسعدنا توجيه دعوة إلى الجماهير الغفيرة المتواجدة في بطولة مبادلة العالمية للتنس، عبر مشاركتنا في الفعاليات والأنشطة التي تشهدها قرية التنس، وهي مناسبة عظيمة لنسلط الضوء على رسالتنا السامية في استضافة الأولمبياد الخاص» وأضاف: «توظف شركة مبادلة استثماراتها في تطبيق كامل معايير الابتكار لتعزيز النمو الاقتصادي في الدولة، بما يعود بفائدة كبيرة على العاصمة أبوظبي، وتنشط الشركة أعمالها في قطاعات مختلفة وتنتشر إنجازاتها وأعمالها في أكثر من 30 دولة في العالم، فمن الرائع أن تشهد العاصمة أبوظبي العديد من الأحداث الرياضية الرائدة عالمياً خلال العام، مما يحثنا دائماً على ضرورة المشاركة في جميع الأحداث والفعاليات الرياضة لنسلط الضوء على حدثنا الأكبر والأكثر تضامناً، ومن المتوقع أن يستقطب أكثر من نصف مليون متابع، ناهيك عن الرسالة الإنسانية التي يرتكز عليها الأولمبياد الخاص من التسامح والسلام وقبول الآخر».