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الصاعدة يلينا تتغلب على المخضرمة سيرينا بـ «الشوط الفاصل»

أنـدرسـون يقصـي باوتيستــا ويتوج بلقب مبادلة العالمية
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تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017

عبدالله القواسمة (أبوظبي)

ظفر الجنوب أفريقي كيفين أندرسون المصنف 14 بلقب النسخة العاشرة من بطولة مبادلة العالمية للتنس بعدما تفوق على نظيره الإسباني روبيرتو باوتيستا بمجموعتين دون مقابل 6-4 و7-6 في المباراة النهائية التي شهدها مجمع التنس الدولي وسط حضور جماهيري غفير.

وتوج الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان نائب رئيس شركة مطارات أبوظبي أندرسون بلقب النسخة العاشرة في حضور حميد الشمري نائب الرئيس التنفيذي لمجموعة مبادلة الذي توج باوتيستا بكأس المركز الثاني إلى جانب عارف العواني أمين عام مجلس أبوظبي الرياضي.

واستطاع اندرسون خطف المجموعة الأولى بفضل الإرسالات القوية التي يمتاز بها عادة التي أحرج خلالها باوتيستا الذي واجه صعوبة في احتواء ضربات منافسه على الدوام، فيما نجح البطل الجنوب إفريقي في كسر ارسال باوتيستا في الشوط الثاني ليحقق تقدما ملموساً بعد ذلك بواقع 3-1 مواصلاً تقدمه رغم محاولات البطل الإسباني الجامحة لإدراك التعادل لكن اندرسون نجح في حسم المجموعة الأولى لصالحه بواقع 6-4.

في المجموعة الثانية كان التعادل سيد الموقف بين اللاعبين فبعدما ظفر اندرسون بالشوطين الأول والثاني نجح باوتيستا في معادلته 2-2 ثم 4-4 ثم 6-6 في ظل حرص شديد لتنتهى المجموعة لمصلحة اندرسون بنتيجة 7-6 بعد عناء شديد.

ويعتبر اندرسون البطل الرابع الذي يظفر بلقب البطولة التي احتكر ألقابها طيلة المواسم العشرة الماضية كل من الإسباني رفايل نادال «4 ألقاب» والصربي نوفاك ديوكوفيتش «3 ألقاب» والبريطاني أندي موراي برصيد لقبين اثنين، لينجح اندرسون في وضع اسمه على لائحة شرف البطولة في نسختها العاشرة التي كانت ناجحة بكل المقاييس الفنية والجماهيرية. ... المزيد
     
 

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