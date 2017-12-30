راشد الجنيبي يهدي إسطبلات الوثبة كأس جميلتي للقدرة

محمد حسن (دبي)

شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سباق جميلتي للقدرة المخصص للأفراس فقط لمسافة 120 كم، برعاية الطاير للسيارات، في ختام أيام فعاليات مهرجان سموه للقدرة الذي انطلق يوم الخميس الماضي.

حضر السباق، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.

وتوج الفارس راشد حمود الجنيبي على صهوة الفرس «إي او رغد» لإسطبلات الوثبة، بلقب السباق الذي شهد مشاركة 198 فارساً وفارسة من مختلف أندية إسطبلات الفروسية بالدولة. وفي ختام السباق، قام محمد عيسى العضب، وجاد الياس، مدير عام مبيعات جاكوار لاند روفر، وباسل أصفري، مدير التسويق، وحسين العسل، مدير المبيعات، بتتويج الفائزين. وخصصت اللجنة المنظمة جوائز قيمة، حيث نال الستة الأوائل سيارة لكل منهم، ونال الحاصلون على المراكز من السابع وحتى المركز الـ 70 مبالغ مالية مغرية، تبدأ من 100 ألف درهم إلى 30 ألف درهم.

سجل بطل السباق زمناً قدره 4:28:15 ساعة، بمعدل سرعة بلغ في المرحلة الأخيرة 30.25 كلم/‏‏ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الفرس «جريكو فرانسيس» من إسطبلات دبوي بزمن قدره 4:29:24 ساعة.