راشد الجنيبي يهدي إسطبلات الوثبة كأس جميلتي للقدرة

محمد حسن (دبي)
شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، أمس، سباق جميلتي للقدرة المخصص للأفراس فقط لمسافة 120 كم، برعاية الطاير للسيارات، في ختام أيام فعاليات مهرجان سموه للقدرة الذي انطلق يوم الخميس الماضي.
حضر السباق، سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، ممثل جلالة ملك البحرين للأعمال الخيرية وشؤون الشباب، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية.
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سجل بطل السباق زمناً قدره 4:28:15 ساعة، بمعدل سرعة بلغ في المرحلة الأخيرة 30.25 كلم/ساعة، وجاءت في المركز الثاني الفارسة فاطمة جاسم المري على صهوة الفرس «جريكو فرانسيس» من إسطبلات دبوي بزمن قدره 4:29:24 ساعة.
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