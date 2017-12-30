البعثة في ضيافة «حديقة الشهيد» بالكويت

الكويت (الاتحاد)

زارت بعثة المنتخب حديقة الشهيد أمس، والتي تعتبر مزاراً مهماً في الكويت، وكان في استقبالهم مروان بن غليطة رئيس اتحاد الكرة وأعضاء مجلس الإدارة بالكويت، وأفراد الجهازين الفني والإداري، ورحمة حسين الزعابي سفير الدولة في الكويت.

وحرص عدد من اللاعبين على التقاط الصور التذكارية في حديقة الشهيد، وسط اهتمام إعلامي وجماهيري كويتي بالزيارة التي جاءت للتأكيد على أواصر المحبة والعلاقات الأخوية بين الإمارات والكويت، قيادة وشعباً.

التقى السفير رحمة حسين الزعابي بحضور مروان بن غليطة، أبناء الشهيد عبدالله محمد عيسى الحمادي، وأشاد بأبناء الشهيد الحمادي وثمن تضحيات شهداء الإمارات الأبرار الذين قدموا أرواحهم الزكية للدفاع عن الدولة، مؤكداً أن أبناء الشهداء يحظون برعاية كريمة من القيادة الرشيدة وشعب الإمارات، وكل الجهات الرسمية داخل الدولة وخارجها.

من جانبه، رحب مروان بن غليطة بأبناء الشهيد الحمادي، وأكد أن مجلس إدارة الاتحاد يوجه الدعوة لهم لحضور لقاء منتخبنا الوطني أمام العراق بعد غد، في نصف نهائي «خليجي 23»، كما وجه باستضافتهم في مقر بعثة المنتخب الرسمية، والالتقاء مع اللاعبين والأجهزة الفنية والإدارية.

وأشار ابن غليطة بأن أسر الشهداء تستحق الكثير من الثناء والتقدير والاحترام، لأنهم قدموا فلذات أكبادهم، من أجل الدفاع عن الوطن، ونزفت دماؤهم الزكية في سبيله، وإدارة المنتخب يشرفها الالتقاء مع أسر شهداء الإمارات في كل الأوقات، لأنه واجب وطني في المقام الأول

وأشادت أسرة الشهيد عبدالله الحمادي باللفتة الطيبة، من قبل إدارة المنتخب، حيث أكد سيف ماجد الحمادي من أسرة الشهيد عن تقديره العميق لمبادرة سفير الدولة في الكويت، ورئيس الاتحاد، مبيناً أن ذلك أثلج صدور أبناء الشهيد، خاصة أنهم يزورون الكويت حالياً، وحرصوا على زيارة حديقة الشهداء، تقديراً وتثميناً لدور شهداء الأوطان في كل مكان، واحتفاءً باسم الشهيد البطل، حيث قدم والدهم روحه فداء للوطن.

وقام السفير ورئيس الاتحاد بالتقاط الصور التذكارية مع أبناء الشهيد الحمادي في ختام الزيارة.