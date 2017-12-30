الكويت (الاتحاد)

قدم «الأبيض» أفضل 45 دقيقة له في «خليجي 23» حتى الآن، عبر الشوط الأول من مواجهة الكويت الأخيرة في دور المجموعات، وظهر بصورة رائعة هجوماً ودفاعاً واستحق أن يتقدم بهدفين على الأقل في هذه الفترة الأولى، إلا أن هذا الأداء لم يستمر في الشوط الثاني الذي شهد تراجعاً كبيراً، خاصة بعد تغيير طريقة اللعب من الإيطالي زاكيروني.

الإحصائيات الخاصة بالمباراة واضحة ومعبرة للغاية عن تباين حالة منتخبنا على مدار الشوطين، وخلال الشوط الأول سدد لاعبونا 8 كرات على مرمى «الأزرق»، نصفها بين القائمين والعارضة بدقة 50%، أما في الشوط الثاني، تراجع الأداء الهجومي بشكل غريب، لدرجة أن «الأبيض» لم يسدد سوى كرة واحدة فقط، بما يوازي 11% فقط من خطورته الهجومية طوال اللقاء!

وبالطبع تكرر ذلك حرفياً، مع فرص «الأبيض» التهديفية، إذ حصل في الشوط الأول على 3 فرص مؤكدة، في حين لاحت له فرصة حقيقية واحدة فقط، في الفترة الثانية، بنسبة 25%، وهو ما انطبق أيضاً على هجمات منتخبنا التي بلغت إجمالاً 42 هجمة، منها 24 في الشوط الأول، و18 في الثاني، لكن الأمر لم يقتصر على التراجع الرقمي في عدد الهجمات الذي يبدو ضئيلاً، بل كانت النسبة السلبية الأبرز، هي عدد الهجمات المكتملة في كل فترة، حيث اكتمل لـ«الأبيض» 9 هجمات بنسبة 37.5% في الشوط الأول، بينما انتهت هجمة واحدة فقط بنجاح في الشوط الثاني بنسبة 5.5%!

وإذا كانت تلك الأرقام تكشف تراجع منظومتنا الهجومية في الشوط الثاني، فإن ما قدمه المنتخب الكويتي في الفترة نفسها يدل أيضاً على حدوث خلل في التركيبة الدفاعية لـ«الأبيض»، بعكس ما بدت عليه في الفترة الأولى، و«الأزرق» لم يحصل إلا على فرصة واحدة فقط، في الشوط الأول من إجمالي 4 محاولات على المرمى، في حين أنه هدد مرمى «الأبيض» 5 مرات في الشوط الثاني، وصنع 3 فرص خطيرة، من الممكن أن تسكن أي منها الشباك، لولا براعة خالد عيسى المتألق.