الكويت (الاتحاد)
قدم «الأبيض» أفضل 45 دقيقة له في «خليجي 23» حتى الآن، عبر الشوط الأول من مواجهة الكويت الأخيرة في دور المجموعات، وظهر بصورة رائعة هجوماً ودفاعاً واستحق أن يتقدم بهدفين على الأقل في هذه الفترة الأولى، إلا أن هذا الأداء لم يستمر في الشوط الثاني الذي شهد تراجعاً كبيراً، خاصة بعد تغيير طريقة اللعب من الإيطالي زاكيروني.
الإحصائيات الخاصة بالمباراة واضحة ومعبرة للغاية عن تباين حالة منتخبنا على مدار الشوطين، وخلال الشوط الأول سدد لاعبونا 8 كرات على مرمى «الأزرق»، نصفها بين القائمين والعارضة بدقة 50%، أما في الشوط الثاني، تراجع الأداء الهجومي بشكل غريب، لدرجة أن «الأبيض» لم يسدد سوى كرة واحدة فقط، بما يوازي 11% فقط من خطورته الهجومية طوال اللقاء!
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وإذا كانت تلك الأرقام تكشف تراجع منظومتنا الهجومية في الشوط الثاني، فإن ما قدمه المنتخب الكويتي في الفترة نفسها يدل أيضاً على حدوث خلل في التركيبة الدفاعية لـ«الأبيض»، بعكس ما بدت عليه في الفترة الأولى، و«الأزرق» لم يحصل إلا على فرصة واحدة فقط، في الشوط الأول من إجمالي 4 محاولات على المرمى، في حين أنه هدد مرمى «الأبيض» 5 مرات في الشوط الثاني، وصنع 3 فرص خطيرة، من الممكن أن تسكن أي منها الشباك، لولا براعة خالد عيسى المتألق.
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