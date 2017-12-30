زاكيروني يحذر من انتصار «الودية» قبل «رسمية» الثلاثاء

الكويت (الاتحاد)

«الانضباط والجدية والتركيز»، أهم ملامح الإعداد للمواجهة المرتقبة أمام العراق بعد غد، في نصف نهائي «خليجي 23»، والتي يدخلها «الأبيض» بدوافع الفوز، وبلوغ المباراة الختامية وتحقيق الهدف الأهم من المشاركة، وهو الظفر باللقب، ويفرض الجهاز الفني حالة من التركيز داخل المعسكر، كما يطبق آلية عمل احترافية بالتنسيق مع الجهاز الإداري، خاصة في المحاضرات الفنية اليومية، والاجتماع الموسع بحضور اللاعبين قبل أو بعد التدريبات، لشرح الجوانب التكتيكية والخططية، والأمور الخاصة بالأداء، سواء الفردي أو الجماعي، كما يهتم بمنح الجميع التعليمات المطلوبة خلال التدريبات والمباريات، بجانب الجلسات النظرية، والتدريبات العملية، لتصحيح أي أخطاء يقع فيها اللاعبين.

وحرص الجهاز الفني على منح الراحة السلبية لأكثر من لاعب بعد حسم بطاقة التأهل إلى نصف النهائي، بهدف استعادة الاستشفاء اللازم، والحصول على قسط من الراحة يعيد الحيوية الفنية والتركيز داخل الملعب، لأغلب تلك العناصر، خاصة عمر عبد الرحمن وعلي مبخوت ومهند وبرغش وخليفة مبارك، وتم التركيز على مبخوت إلى جانب لاعبي الخط الأمامي، في إطار خطة الجهاز لرفع الجاهزية الفنية للمهاجمين، خاصة أن مبخوت شكا ضغط المباريات، قبل انطلاق «خليجي 23»، حيث لعب 4 مباريات مع الجزيرة في مونديال الأندية، والمشاركة بعدها في كأس الخليج. من جهة ثانية، توزع أفراد الجهاز الفني على على مباريات ختام الجولة الثالثة للمجموعة الثانية، وشهد الإيطالي زاكيروني مباراة العراق واليمن، للوقوف على أداء «أسود الرافدين» وأبرز لاعبيه على أرض الواقع، وكشف نقاط القوة والضعف للمنافس، قبل اللقاء المرتقب في «مربع الذهب» بعد غد، وهو ما يساعد الجهاز الفني، في وضع تصوراته التكتيكية والفنية للمباراة، خلال التدريب الأساسي مساء اليوم، بالإضافة إلى باقي التدريبات حتى موعد المباراة. فيما حذر الجهاز الفني بقيادة زاكيروني، لاعبي منتخبنا خلال الاجتماع اليومي، الذي سبق الحصة التدريبية التي أداها «الأبيض» أمس على ملعب اليرموك، من منتخب العراق، وضرورة التعامل بجدية وتركيز خلال المباراة، مع عدم الانخداع بفكرة أن «الأبيض» حقق الفوز ودياً قبل البطولة، خلال المباراة التي أقيمت بين المنتخبين في دبين، حيث تختلف المباريات الودية عن الرسمية تماماً.

من جانبه، أكد زاكيروني أهمية المباراة المرتقبة أمام العراق، والتي تعتبر مصيرية في مسيرة المنتخب، الساعي للحصول على الثقة والدفعة المعنوية، لاستكمال مشوار الإعداد والتحضير لنهائيات كأس آسيا «الإمارات 2019».

وقال: هدفنا الآن هو ضرورة استغلال الوقت الذي يسبق لقاء العراق، لتجهيز بعض اللاعبين المصابين بالإرهاق أو الذين خاضوا مباريات مضغوطة، فضلاً عن وجود بعض اللاعبين الذين لم يصلوا إلى الجاهزية الكاملة من الناحية الفنية والبدنية، حيث يتركز عمل الجهاز على ضرورة تصحيح السلبيات التي ظهرت في أداء المنتخب، بالإضافة إلى تعزيز الجاهزية الفنية والبدنية للفريق بأكمله، والتركيز على بعض العناصر الذين يحتاجون إلى وقت كاف للتجهيز للمباراة.