احتفال بتأهل «الأحمر» على «مأدبة السفير»

الكويت (الاتحاد)

أقام عدنان الأنصاري سفير عمان بالكويت مأدبة غداء للبعثة الرسمية بمنزله بحضور كافة الإعلاميين وكبار الشخصيات. وأشاد السفير بمستوى الأحمر العماني وقال: التأهل أسعدنا جميعاً ونتمنى مواصلة العمل بنفس النهج لمعانقة لكأس.

وأضاف الأنصاري: مباراتنا أمام السعودية كانت صعبة للغاية ولكن ثقتنا باللاعبين كانت كبيرة، خاصة أنه يلعب بجماعية وأداءه يتصاعد من مباراة لأخرى،واتمنى التأهل للنهائي للتتويج باللقب الثاني في تاريخ الكرة العمانية.

و​يواصل اتحاد الكرة العماني مساعيه الجادة مع عدد من المسؤولين بوزارة الشؤون الرياضية والطيران العماني، من أجل تخصيص طائرات خاصة لنقل الجماهير العمانية من مسقط إلى الكويت من أجل الوقوف خلف المنتخب في هذه المرحلة المهمة من تاريخ الكرة العمانية، والتي من شأنها أن تعيد المنتخب إلى مكانه المرموق خليجياً وعربياً وآسيوياً، ومن المنتظر أن تتكلل هذه الاتصالات بالنجاح في ظل الطفرة الكبيرة التي حققها صعود المنتخب لهذه المرحلة.

وحضرت الجماهير العمانية بكثافة كبيرة في سوق المباركية، حيث قامت برفع الأعلام العمانية وأقامت الأهازيج التراثية العمانية ليستمتع بها زوار السوق الشهير بمدينة الكويت.

وتفاعلت الجماهير الكويتية والأسر الموجودة بالسوق مع الأهازيج العمانية المختلفة واستمتعت بالعروض الفنية الجميلة، وتمنت الجماهير التوفيق للأحمر العماني في مواصلة مشواره في البطولة.