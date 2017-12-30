احتفال بتأهل «الأحمر» على «مأدبة السفير»

الكويت (الاتحاد)
أقام عدنان الأنصاري سفير عمان بالكويت مأدبة غداء للبعثة الرسمية بمنزله بحضور كافة الإعلاميين وكبار الشخصيات. وأشاد السفير بمستوى الأحمر العماني وقال: التأهل أسعدنا جميعاً ونتمنى مواصلة العمل بنفس النهج لمعانقة لكأس.
وأضاف الأنصاري: مباراتنا أمام السعودية كانت صعبة للغاية ولكن ثقتنا باللاعبين كانت كبيرة، خاصة أنه يلعب بجماعية وأداءه يتصاعد من مباراة لأخرى،واتمنى التأهل للنهائي للتتويج باللقب الثاني في تاريخ الكرة العمانية.
|
وحضرت الجماهير العمانية بكثافة كبيرة في سوق المباركية، حيث قامت برفع الأعلام العمانية وأقامت الأهازيج التراثية العمانية ليستمتع بها زوار السوق الشهير بمدينة الكويت.
|