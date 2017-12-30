فيربيك يحذر لاعبيه من حماس وحيوية البحرينيين

الكويت (الاتحاد)

أجرى المنتخب العُماني تدريبه الثاني استعداداً للقاء البحرين مساء أمس في الفترة الصباحية بحضور جميع اللاعبين، حيث واصل فيربيك العمل بذات الطريقة الفنية التي يمر بها المنتخب في مباريات الدور الأول.

واجتمع الجهاز الفني وقبل بدء التدريب مع اللاعبين لمدة 10 دقائق، شرح من خلالها خطة اللعب أمام المنتخب البحريني وقام الجهاز الفني بعمل تدريبات خاصة لركلات الجزاء الترجيحية في نهاية التدريب، كما كثف طاقم حراسة الفريق تدريباته القوية من أجل الظهور بشكل قوي أمام البحرين، خاصة أن فايز الرشيدي الحارس الأول للفريق يقدم مستويات قوية جعلت منه أحد أبرز حراس البطولة. ولم يكتف الجهاز الفني العماني بالتدريبات الصباحية، بل قام في الفترة المسائية في فندق الإقامة بعرض تسجيل لمباراة المنتخب البحريني الأخيرة، ليتابع اللاعبون نقاط القوة والضعف بالفريق.

ويواصل الجهاز الفني العماني بقيادة فيربيك تدريباته على أن يقيم تدريباً مسائياً على ملعب نادي النصر الكويتي مساء اليوم للدخول في أجواء نصف النهائي، وأكد المدرب الهولندي احترامه الكبير للمنتخب البحريني الذي تأهل لملاقاته في الدور قبل النهائي، حيث أكد للاعبين أنه من المنتخبات التي تؤدي بشكل قوي وبروح وحماس الشباب، مشدداً على أهمية الانتباه والحذر من كافة اللاعبين الذين يشكلون خطورة على المرمى العماني.

وقال فيربيك في كلماته للاعبين قبل التدريب إن الشارع الرياضي ينتظر الإنجاز بعد الوصول لهذه المرحلة المهمة، مشيداً بعطاء اللاعبين والتزامهم التام بالوحدات التدريبية المختلفة والأسلوب الجماعي الذي يتحلون به.