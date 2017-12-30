الإمارات وعُمان الأكثر نجاحاً في الوصول إلى نصف النهائي

الكويت (الاتحاد)

بات منتخبا الإمارات وعمان هما الأكثر نجاحاً في العبور إلى الدور نصف النهائي منذ بدء نظام المجموعات في كأس الخليج، والذي كانت بدايته في دورة الخليج السابعة عشرة عام 2004، ووصل المنتخبان إلى هذا الدور 5 مرات لكل منهما من أصل 7 بطولات، ولم يغب منتخب الإمارات عن هذا الدور سوى مرتين، وكانتا في النسخة السابعة عشرة والتاسعة عشرة.

أما منتخب عُمان، فقد غاب عن الدور نصف النهائي في نسختين أيضاً، وكانتا النسخة الـ20 والـ21، ويعتبر منتخبنا الوطني هو الوحيد الذي تواجد في هذا الدور خلال النسخ الأربع الماضية.

وتواجدت منتخبات الكويت والسعودية والبحرين 4 مرات في الدور نصف النهائي، أما أكثر المنتخبات الخليجية نجاحاً في اجتياز هذا الدور إلى المباراة النهائية، فهما منتخبا السعودية وعمان، حيث وصلا إلى المباراة النهائية 3 مرات لكل منهما من أصل 6 نسخ، وفيما توج العماني باللقب مرة واحدة فشل الأخضر السعودي بالتتويج بلقب البطولة خلال المرات الثلاث، أما منتخب الإمارات ففاز باللقب مرتين خلال النسختين اللتين تجاوز بهما الدور نصف النهائي.

يذكر أن المنتخبين العماني والبحريني سيتقابلان في الدور نصف النهائي للبطولة للمرة الثالثة، حيث سبق أن تقابلا في خليجي 17 وانتهت المباراة بفوز عمان 3 /‏2 كما تقابلا في نصف نهائي خليجي 18 وانتهت للأحمر العماني أيضاً بهدف نظيف. أما الإمارات والعراق فلم يسبق لهما أن تقابلا في نصف النهائي، ولكن جمعتهما المباراة النهائية في «خليجي 21»، وانتهت بفوز الأبيض بهدفين مقابل هدف ليتوج باللقب للمرة الثانية بتاريخه. يذكر أن الدور نصف النهائي، الذي كانت بدايته في خليجي 17 شهد إقامة 12 مباراة خلال النسخ الست الماضية، وانتهت فيه 10 مباريات بفوز أحد الفريقين، بينما كان التعادل حاضراً في مباراتين وحسمت بواسطة ضربات الجزاء الترجيحية.