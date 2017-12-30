12 طائرة تنقل جماهير البحرين

الكويت (الاتحاد)

كشف هشام الجودر، وزير الشباب والرياضة البحريني، عن توفير 12 طائرة لنقل الجماهير إلى الكويت، لمساندة «الأحمر» في لقائه أمام عُمان بعد غد، ضمن نصف النهائي، ويأتي الدعم بتوجيهات الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، والذي سبق أن خصص طائرة لنقل الجماهير في المباراة الأخيرة بالدور الأول، والتي عبر منها «الأحمر» إلى مربع الكبار.

ومن المنتظر أن يتزايد عدد الرحلات الجوية للكويت، مع إقبال الرعاة والداعمين لحملة تشجيع المنتخب في البطولة، والذي يقترب من حلم الوصول إلى النهائي، بحثاً عن أول لقب خليجي في تاريخه، كما تنظم وزارة الشباب والرياضة رحلات بالحافلات.