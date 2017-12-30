اليماحي: عمار الجنيبي أفضل حكام البطولة



تاريخ النشر: الأحد 31 ديسمبر 2017 الكويت (الاتحاد) أكد محمد عبيد اليماحي عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، رئيس لجنة الحكام، أن عمار الجنيبي قدم مستوى متميزاً في «خليجي 23»، وكان أفضل حكم في البطولة، من واقع التقييمات الرسمية للجنة، ما يعزز الثقة الكبيرة في قدرات التحكيم الإماراتي بمختلف المحافل. وحرص اليماحي على الحضور إلى الكويت لدعم المنتخب، إلى جانب عدد من أعضاء المجلس. وعن مستوى الجنيبي، قال: يعتبر واحداً من أفضل قضاة ملاعب دورينا، والثقة فيه كبيرة، وفخورون بمستواه خلال كأس الخليج، وجميع قراراته سليمة، وهناك تقييم مرتفع للمباريات التي أدارها، ورغم ذلك أتمنى عدم رؤيته في المباراة النهائية، بل أتمنى أن يتأهل «الأبيض»، وبالتالي يخرج الجنيبي من البطولة. وعن المباراة المرتقبة أمام العراق، قال: لن تكون سهلة، إلا أن الثقة كبيرة في «الأبيض»، وفي قدرات لاعبيه، صحيح أن المنتخب لم يقدم الأداء المقنع لدى البعض، لكنه حقق المطلوب منه، ونجح في أن يكون رقماً صعباً في البطولة، وأن يصل إلى نصف النهائي رغم الغيابات في صفوفه، وتراجع مستوى بعض الدوليين، والثقة موجودة في الجهاز الفني، ونتمنى أن يوفق المنتخب في بلوغ النهائي، والفوز باللقب الذي يعتبر محطة مهمة في مسيرة الإعداد لكأس آسيا.