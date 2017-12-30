أحزان يمنية بـ «صفر الكبير»!

الكويت (الاتحاد)

عبر لاعبو ومسؤولو منتخب اليمن، عن عميق حزنهم وأسفهم، لعدم الظهور بالصورة التي تمنوا تركها لدى الجماهير الخليجية، عقب الخروج من «خليجي 23» بمحصلة «صفر» من النقاط، ودون تسجيل أي هدف في المباريات الثلاث التي خاضها «الأحمر» بالدور الأول لمنافسات المجموعة الثانية، وآخرها الخسارة أمام العراق بثلاثية نظيفة.

وانتقد الجميع الأوضاع الصعبة التي ألقت بظلالها، وانعكست سلباً على عدم خوض تحضيرات أو استعدادات تليق بمستوى البطولة القوية، والتي يشارك فيها نخبة من أفضل المنتخبات بالمنطقة.

كما أبدى اللاعبون أسفهم على عدم إسعاد جماهيرهم ولو بهدف، على الرغم من الجهود التي بذلوها في المباريات الثلاث، وقتالهم من أجل رسم البسمة في وجوه المشجعين، سواء الذين تواجدوا بمدرجات استاد الكويت أو تابعوا المباريات عبر التلفزيون، خاصة أنهم كانوا في أمس الحاجة إلى الفرحة.

وأوضح علاء الصاصي أن المنتخب اليمني خاض البطولة في ظروف صعبة، ووسط تحديات قاسية، سواء في السفر إلى الكويت براً وتحمل أعباء الرحلة لساعات طويلة، أو غياب الدوري والمسابقات ودمار الملاعب والمنشآت، الأمر الذي يعيق أي نشاط كروي، ولا يوفر البيئة المناسبة للاعبين، من أجل اللعب والارتقاء بمستواهم وإمكاناتهم.وشدد الصاصي على أن الخسارة في المباراة الأخيرة أمام العراق، ضاعفت من أحزان اللاعبين، لأنهم يشعرون بمرارة كبيرة، بسبب عدم إسعاد جماهيرهم، لأن المشاركة في «خليجي 23» كانت بالأساس معنوية، وبهدف التواجد وإخراج الشعب اليمني من الأجواء الصعبة التي يعيشها يومياً.وتمنى الصاصي أن يعود اليمن في بطولات مقبلة، بوجه مغيار وظروف مختلفة، وإمكانات أفضل، حتى ينافس بقوة ويلعب بندية أمام بقية المنتخبات الأخرى، ولا يكون حضوره شكلياً فقط.