الكويت (الاتحاد)

عاشت بعثة منتخب العراق أجواء الاحتفال والفرح، بعد التأهل إلى نصف نهائي «خليجي 23» بالكويت، وأطلقت الجماهير الأهازيج من الملعب إلى مقر إقامة البعثة بفندق كراون بلازا، وجابت مسيرات الفرح شوارع الكويت، ابتهاجاً بالمسيرة الناجحة لـ «أسود الرافدين» في البطولة، وتشجيعاً للاعبين من أجل مواصلة مشوارهم بقوة في الأدوار المقبلة والتتويج باللقب.

وحرص مسؤولو بعثة منتخب العراق، على السماح للاعبين، بالتواصل مع الجماهير في بهو الفندق، وتلقي التهاني والتقاط الصور التذكارية، قبل أن يعودوا في اليوم التالي، إلى أجواء التركيز والتحضيرات استعداداً للمباراة الحاسمة أمام «الأبيض» في نصف النهائي بعد غد.

وأجمع لاعبو «أسود الرافدين» على صعوبة المهمة التي تنتظرهم أمام الإمارات، ووصفوها بأنها نهائي مبكر، مؤكدين عزمهم على تجاوز الدور المقبل، والوصول إلى النهائي، من أجل تحقيق الهدف الذي طال انتظاره لأكثر من 13 دورة، بعد الصيام عن التتويج بالكأس الخليجية منذ 1988.

وشدد أحمد إبراهيم على أن مواجهة الإمارات في نصف النهائي، عبارة عن نهائي مبكر، لأن «الأبيض» منتخب قوي، ويضم لاعبين متميزين، ومرشح بقوة للفوز بلقب البطولة، وبالتالي فإن اللقاء سيكون حماسياً، وعلى درجة كبيرة من الندية، لحصد بطاقة العبور إلى المباراة النهائية.