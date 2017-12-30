تأهل البحرين.. «سووها عيالك يا ملك»

الكويت (الاتحاد)

بحريننا.. مليكنا.. رمز الوئام.. دستورها عالي المكانة والمقام.. ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم.. عاشت مملكة البحرين.. بلد الكرام.. مهد السلام.. دستورها عالي المكانة والمقام.. ميثاقها نهج الشريعة والعروبة والقيم.. عاشت مملكة البحرين. على كلمات النشيد الوطني لمملكة البحرين الشقيقة، عاشت جماهير البحرين بعدما زفت منتخبها للدور نصف النهائي ليلة من ليالي الانتصارات الكروية الرائعة، وطافت في مسيرة طويلة من استاد جابر الدولي إلى فندق الجميرا، حيث احتفلت مع اللاعبين أمام الفندق، وغنوا: «سووها عيالك يا ملك»، في رسالة تهنئة جماهيرية إلى صاحب الجلالة ملك البحرين الشيخ حمد بن عيسى آل خليفة. وجاء التأهل البحريني عن اقتدار، وقد انهالت التهاني على البعثة في مقدمتها الشيخ خالد بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وعدد من المسؤولين الذين فتحوا خطاً ما بين المنامة والكويت لتهنئة اللاعبين والجهازين الفني والإداري، وكانت هناك مجموعة من الأسباب سطرت أجمل صور البطولة والكفاح والإصرار، خاصة أن المنتخب لعب بفرصتين، الفوز أو التعادل، وفي النهاية حقق نقطة التأهل لمربع الكبار بعد التعادل 1-1، وإقصاء حامل اللقب، ويأتي في مقدمة أسباب التأهل، الحضور الجماهيري الكبير الذي زحف إلى استاد جابر، حيث خصص الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، طائرة لنقل الجماهير بجانب الحافلات التي وصلت إلى الكويت عن طريق البر، وصنعت الجماهير الكثير، خاصة أنها حفزت اللاعبين طوال 96 دقيقة بعدما احتسب حكم المباراة 6 دقائق كوقت محتسب بدلاً من الضائع، وكانت أصعب الدقائق التي مرت على اللاعبين والجمهور. ويأتي السبب الثاني في الدعم الكبير الذي لقيه المنتخب من الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، حيث أجرى اتصالاً باللاعبين عقب مباراة العراق، التي انتهت بالتعادل كما تواصل مع البعثة حتى يوم أمس، وهو ما وضع اللاعبين أمام مسؤولية كبيرة. أما السبب الثالث فكان داخل الملعب بعدما قدم اللاعبون مستوى رائعاً، وطغى الحماس على الجانب البدني وحققوا الهدف المطلوب، خاصة أن عدداً من اللاعبين يشارك في البطولة للمرة الأولى، والسبب الرابع كان خارج الملعب في المدرب التشيكي ميروسلاف سكوب، الذي وضع خطة تكتيكية منضبطة تفوق فيها على منافسه، كانت تغييراته موفقة إلى حد كبير، ولم يتأثر المدرب ويندفع بعدما سجل المنافس من ركلة جزاء، ووصل بالمباراة إلى بر الأمان. ويملك سكوب، دهاء كبيرا، في ظل الخبرات التي يملكها في مجال التدريب بالمنطقة العربية، وسبق أن قاد سكوب من قبل منتخب مصر للشباب ببطولة كأس العالم عام 2009 تحت 20 عاماً بترشيح من الراحل محمود الجوهري أسطورة التدريب العربية والمصرية، بجانب عمله مديراً فنياً للمنتخب اليمني، وقدّم معه عروضاً رائعة بجانب توليه تدريب فريق اتحاد كلباء، ويتسم أسلوبه بالتركيز على العامل البدني بصورة كبيرة، والاعتماد على ضغط هجومي عبر الأطراف وليس العمق، وهو ما يجعله مزعجاً للمنافسين. كما كان وقوف المسؤولين في البحرين، وعلى رأسهم الشيخ علي آل خليفة رئيس اتحاد الكرة الذي حرص على التواجد مع اللاعبين من غرفة الملابس وحتى الملعب، السبب الخامس، بعدما رفع الضغوط عنهم وطالبهم بالأداء الرجولي والدفاع عن سمعة الكرة البحرينية. ويبقى الحلم الذي يراود أبناء سكوب، بالوصول إلى المباراة النهائية والفوز بالكأس للمرة الأولى، فعلى مدار 21 مشاركة خلال البطولات الـ22 السابقة، كان أفضل إنجاز للأحمر البحريني هو الفوز بالمركز الثاني أربع مرات، وذلك في البطولة الأولى بالبحرين عام 1970 والسادسة عام 1982 بالإمارات والحادية عشرة عام 1992 في قطر والسادسة عشرة عام 2003 - 2004 في الكويت، وهو ما يرفع سقف الطموحات في إحراز اللقب الأول في تاريخهم ببطولات كأس الخليج، خاصة أن البطولة تأتي بعد فشل الفريق في تصفيات آسيا المؤهلة لكأس العالم 2018 وقبل عام واحد من مشاركة الفريق في كأس آسيا 2019 بالبحرين. من جانبه، رفع الشيخ علي بن خليفة بن أحمد آل خليفة، رئيس الاتحاد البحريني لكرة القدم، أسمى آيات التهاني والتبريكات إلى القيادة الرشيدة بمملكة البحرين الشقيقة بمناسبة تأهل المنتخب إلى نصف النهائي، معرباً عن شكره وتقديره على الدعم الكبير، الذي تجده الكرة والرياضة البحرينية، مثمناً دعم الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية. وأكد الشيخ علي بن خليفة أن ما حققه «الأحمر» ولاعبوه في الملعب جاء ثمرة الدعم الكبير للرياضة البحرينية، التي باتت تحتل مكانة متميزة في جميع المحافل والاستحقاقات، مشيداً بالحضور الجماهيري الذي آزر المنتخب وحرص على الوقوف خلفه في الاستحقاق الخليجي. وقال إن ما قدمته الجماهير البحرينية من صورة فنية رائعة على المدرجات أثبت قوة تأثير وقوفها خلف المنتخب، وحرصها على دعمه ومساندته، وأثنى الشيخ علي بن خليفة على ما أظهره اللاعبون في الملعب، منوهاً بالأداء القتالي والرجولي، مشيداً بأداء الجهازين الفني والإداري وتهيئته المثالية للفريق، وعن حلم الوصول للمباراة النهائية، قال: «لا نفكر في النهائي الآن وأمامنا مواجهة أمام منتخب عمان القوي، ولا بد أن نطوي احتفالاتنا ونفكر في المباراة المقبلة، لأنها بوابة العبور للنهائي.

ناصر بن حمد: منظومة عمل متكاملة وراء الصعود

الكويت (الاتحاد)

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي، فيديو للشيخ ناصر بن حمد آل خليفة رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية البحرينية، وهو يحتفل بتأهل منتخب بلاده للدور قبل النهائي من البطولة، مشيداً بالأداء الذي قدمه المنتخب، ووصفه بأنه أداء بطولي رائع ومتميز ضمن من خلاله التأهل عن جدارة واستحقاق. وقال: «كان لاعبو المنتخب رجال مواقف وعلى قدر عالٍ من المسؤولية وكسبوا رهان التحدي بعد أن قدموا مباراة رائعة المستوى أظهروا من خلالها مستوياتهم الفنية البارزة وحماسة كبيرة وانضباطاً فنياً عالياً وتركيزاً كاملاً داخل الملعب، الأمر الذي ساهم في خروجهم بنتيجة إيجابية ضمنت لهم التأهل إلى الدور قبل النهائي». وتابع: «نشيد بالأداء الرجولي والفني المتميز الذي ظهر عليه لاعبو المنتخب الوطني فقد كانوا عند حسن الظن وأهلاً للثقة، وتوجوا جهودهم الكبيرة في المباراة بالتأهل الدور قبل النهائي وأدوا المهمة على أكمل وجه وأسعدوا الشعب البحريني بهذا التأهل والجمهور الغفير الذي حرص على مؤازرة المنتخب في هذه المباراة».

وأشار إلى أن تجاوز المنتخب الوطني بتكاتف جميع منظومة عمله الإدارية والفنية واللاعبين الجانب المهمة في الكأس الخليجية وهو التأهل إلى الدور قبل النهائي من البطولة، وعلينا التفكير بشكل أوسع في المهمة الأصعب، وهي المباراة المقبلة أمام المنتخب العماني وكيفية الخروج بنتيجة إيجابية تضمن لنا الوصول إلى المباراة النهائية». وأضاف: «علينا جميعاً عدم الإسهاب في الفرحة، ودور المجموعات صفحة يجب علينا أن نطويها ونبدأ التفكير الجدي من الناحية الفنية لملاقاة عُمان وتجهيز لاعبي المنتخب بالصورة الفنية الصحيحة وجعل تركيزهم ينصب فقط في ملاقاة المنتخب العماني»، وأكد أن البحرين يمتلك منتخباً وطنياً شاباً، وقال: «نعول عليه كثيراً في المستقبل ونأمل أن يكون المنتخب حاضراً بقوة في مباراة الدور قبل النهائي ليتمكن من بلوغ المباراة النهائية وإننا على ثقة كبيرة بجميع اللاعبين وإمكانياتهم العالية».