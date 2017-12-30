لنؤجل الأفراح

عبدالله بونوفل

من حقنا أن نفرح الفرحة العارمة التي عشناها يوم أمس الأول، بعدما استطاع منتخب البحرين لكرة القدم التأهل إلى الدور النصف النهائي، ضمن دورة كأس الخليج الثالثة والعشرين.

كيف لا نفرح، ونحن تأهلنا بكل جدارة واستحقاق، واستطاع لاعبونا الأبطال أن يقفزوا على طموحاتنا وتقديراتنا الأولية، يوم أمس عاشت البحرين أفضل أيامها، وكانت الفرحة عارمة، ولا يمكن لي وصفها من خلال أسطر قليلة.

اليوم وقبل مباراتنا القادمة ب 48 ساعة، علينا تأجيل الأفراح والتفكير والتركيز على الأهم، وهو يوم الثلاثاء الذي يصادف يوم المباراة التي لها أهمية كبيرة في بلوغ منتخبنا الوطني إلى النهائي بإذن الله.

على لاعبينا التركيز والخروج عن مشاعرهم الغالية علينا، فالتركيز والهدوء لابد أن يكونا حاضرين قبل المباراة، وعلى لاعبينا معرفة أنهم اليوم استطاعوا إسعاد شعب وطنهم بأكمله، وبإمكانهم أن يواصلوا في إسعادهم، وتكون الفرحة فرحتين.

لدينا ثقة كبيرة في لاعبي منتخبنا الوطني، متى ما كانوا في الموعد، فإن فالهم النهائي.