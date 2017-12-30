المدرب الخليجي.. غريب في وطنه بـ «فرمان الطوارئ»!

الكويت (الاتحاد)

بعد مرور 10 سنوات من تطبيق الاحتراف على آسيا، وإطلاق مشروع تطوير المدربين الآسيويين، وزيادة الثقة في المدرب المواطن بدول شرق القادة، وقيادة منتخبات وأندية الصف الأول، وحصد الإنجازات المحلية والقارية، لا يزال المدرب الوطني في غرب القارة بشكل عام ودول الخليج تحديداً غريباً في وطنه!!

ويعمل المدرب الخليجي، بمسمى «مدرب طوارئ»، لعدم الثقة في قدراته، أو صبر عليه من الإعلام والجماهير ومجالس الإدارات، وفي «خليجي 23»، غاب المدرب المواطن عن المنتخب المشاركة في البطولة ما عدا العراق.

حصلت صحيفة «الاتحاد» على معلومات رسمية موثقة من اللجنة الفنية للاتحاد الآسيوي، حول عدد المدربين المؤهلين للتدريب في دول الخليج، وكان الرقم ضخماً، وحصل 111 مدرباً على رخصة المحترفين، وهي الأعلى في مجال التدريب، وتضاهي رخص مدربي الأندية الأوروبية، ومؤهلة للعمل في قيادة المنتخبات والأندية الأولى، وتعد الإمارات الأولى بين الدول بالمنطقة، في تأهيل المدربين لهذه الرخصة، بواقع 43 مدرباً، ومن بعدها الكويت «31 مدرباً»، ويبلغ إجمالي الحاصلين على «الرخصة A» والمؤهلة لقيادة المنتخبات والفرق الأولى 512 مدرباً، ما يعني أن هناك 623 مدرباً يمكنهم تدريب المنتخبات والأندية في المنطقة، إلا أن المحصلة بلغت أكثر من 99% عاطلين، ومن يعمل منهم 1% فقط، وحصل على «الرخصة B» حوالي 667 مدرباً حتى الآن، فيما نال «الرخصة C » نحو 2532 مدرباً، وبالتالي لا يزال المدرب الأجنبي هو المسيطر في قرار الاتحادات والأندية الخليجية، ويصبح الخيار الأول لها لتولي القيادة الفنية، على أن تكون الحاجة للمدرب المواطن وقت الشدة فقط!

وطالب عدد ليس بالقليل من الذين تم استطلاع رأيهم، بضرورة أن يكون هناك قرار يفرض وجود المدرب الحاصل على رخصة المحترفين، على الأقل في الأندية المحلية لبلده، مثلما فعلت بعض الدول ومنها الإمارات التي ألزمت الأندية بإدراج المدرب المواطن ضمن الأجهزة الفنية العاملة.