الإمـارات الأولى إقليمياً في إتاحة نطاقات شبكات «الجيــل الخــامس»

حاتم فاروق (أبوظبي)

بدأت الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات في الإمارات، إتاحة نطاقات الطيف الترددي المنسقة لشبكات الاتصالات المتنقلة الدولية 2020، أو ما يعرف بتقنيات الجيل الخامس بما يتضمن استخدام هذه النطاقات وإحداث قفزة كبرى في البنية التحتية للاتصالات، لتصبح الإمارات العربية المتحدة من طليعة دول المنطقة في إطلاق شبكات الجيل الخامس بحلول 2020.

وأعلنت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات البدء بتطبيق واستخدام تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية (IMT2020)، والمعروفة بالجيل الخامس (5G)، في خطوة تمثل تدشيناً عملياً لعهد جديد من الاتصالات في دولة الإمارات العربية المتحدة، مؤكدة أن المشغلين المرخص لهم لشبكات الهاتف المتحرك سيباشرون في تهيئة البنية التحتية للتعامل مع مستلزمات المرحلة المقبلة ابتداء من مطلع العام 2018، بما يتضمن استخدام نطاقات الطيف الترددي المنسقة وتطوير البنية التحتية لقطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصالات على نحو كبير.

وأكدت الهيئة أن هذا التطور يسمح بتسهيل تطبيق التوجهات الاستراتيجية العليا لدولة الإمارات، بما في ذلك دخول عصر الثورة الصناعية الرابعة وفي القلب منها الذكاء الاصطناعي والمدينة الذكية وإنترنت الأشياء فضلاً عن التعامل مع التدفقات الهائلة للبيانات فيما بين الآلات (M2M) وإنترنت الأشياء (IoT)، لافتة بأن تطبيق الجيل الخامس سيتيح كذلك تحسين سرعات التصفح والاستخدام بما يصل إلى عدة وحدات من الجيجابِت لكل ثانية، وذلك لتوفير خدمات جديدة تنسجم مع التحول الرقمي والحكومة الذكية.

وأصبحت الإمارات من أوائل الدول في العالم التي أجرت العديد من التجارب التكنولوجية المتقدمة من أجل إدخال تكنولوجيا الاتصالات المتنقلة الدولية 2020 منذ العام 2016 بغية تجربة النفاذ المتنقل فائق السرعة للإنترنت، حيث بذلت اللجنة التوجيهية الوطنية للجيل الخامس جهوداً متواصلة بالتعاون مع مختلف الجهات المعنية في القطاعين الحكومي والخاص والمرخص لهم بتقديم الخدمة المتنقلة وفق خريطة الطريق لضمان التعاون بين كافة المعنيين في الدولة.