دبي تستقبل العام الجديد بأجواء من المتعة والسعادة

فهد الأميري (دبي)

دبي إمارة البهجة والسعادة مع موسم الأعياد واحتفالات قدوم العام الجديد، وتحيط أجواء المتعة الصغار والكبار سواء عائلات المواطنين والمقيمين أو الزائرين القادمين من جميع أنحاء العالم، ومن مظاهر الاحتفال سيقدم برج خليفة ونافورة دبي عروضاً مائية وضوئية وموسيقية أكثر من رائعة، وتزدحم «المولات» ومراكز التسوق بالجميع، يبحثون عن العروض المتميزة والتخفيضات المبهرة.

وقال حسين موسى، مدير «مول الإمارات» لدى «ماجد الفطيم العقارية»: «موسم الأعياد هو أحد الأوقات المثالية للالتقاء بالأسرة والأصدقاء وقضاء أوقات ممتعة معاً». وفي جولة داخل المولات وفي المحال داخل الأسواق، التقينا بائعين ومتسوقين، تحدثوا إلينا بفرحة وسعادة.

صوفيا، زائرة قادمة من بولندا، تقول: «جئت وزوجي من بلادنا لنقضي احتفالات العام الجديد في دبي، كأنني في باريس، كل مظاهر الاحتفال مبهجة، وفرص التسوق مغرية، والتخفيضات لا حدود لها على كل أنواع المنتجات». رابح محمود، مقيم، يقول: «دائماً أخرج أنا وأسرتي للتسوق في المناسبات المختلفة، حيث نفضل شراء احتياجاتنا الشتوية مع احتفالات العام الجديد، وبصدق نشتري كل احتياجاتنا بكميات مضاعفة بفضل العروض المغرية، وعن نفسي أشترى بدلاً مختلفة حديثاً». ألفونس عيسى محمد، يقول: «على أرض دبي مثل كل مقيم فيها نشعر بالأعياد والمناسبات التي يحتفل بها كل الأجناس والأديان، ويبتهج أطفالي الصغار وهم يرون «بابا نويل» يتنقل بين الصغار ويوزع عليهم الهدايا، ويعطي قسائم الشراء المخفضة للكبار».

بخيت علي، مدير أحد المحال، يقول: «الزحام داخل المحل على أشده، ونسب الشراء اليومية تزيد بنسبة 400% عن الأيام العادية، ونستغل هذا الإقبال بعروض بتخفيضات كبيرة تتراوح ما بين 40% و80%». منى سامي، وسط صيحات صديقاتها تقول: «أنا وصديقاتي قضينا ساعات نتجول داخل محال المول، وفي كل محل إغراءات شديدة للشراء بسبب تميز المعروضات، والتخفيضات الكبيرة التي تجعلنا نقبل على الشراء».