«عروض الربيع» تنطلق غداً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)
تنطلق غداً فعاليات «عروض ربيع الشارقة» في موسمها الجديد لسنة 2018 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة المراكز التجارية والأسواق المركزية كافة في مختلف مناطق ومدن الشارقة، إلى جانب أكثر من 850 محلاً تجارياً.
وتزخر عروض الربيع التي تعتبر من أهم الأحداث التجارية والسياحية في الشارقة التي تقام على مدى 45 يوماً، بالفعاليات الجاذبة والحسومات المغرية والجوائز القيّمة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية من سكان الشارقة وزوارها، والتي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للتسوق والتوفير والاستمتاع بمعالمها السياحية والتاريخية العريقة.
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وكشف محمد أحمد أمين، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، تخصيص مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة في عروض ربيع الشارقة هذا الموسم، عدداً كبيراً من الجوائز القيّمة للمتسوقين من خلال السحوبات اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا وقسائم المشتريات.
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