«عروض الربيع» تنطلق غداً في الشارقة

الشارقة (الاتحاد)

تنطلق غداً فعاليات «عروض ربيع الشارقة» في موسمها الجديد لسنة 2018 التي تنظمها غرفة تجارة وصناعة الشارقة بمشاركة المراكز التجارية والأسواق المركزية كافة في مختلف مناطق ومدن الشارقة، إلى جانب أكثر من 850 محلاً تجارياً.

وتزخر عروض الربيع التي تعتبر من أهم الأحداث التجارية والسياحية في الشارقة التي تقام على مدى 45 يوماً، بالفعاليات الجاذبة والحسومات المغرية والجوائز القيّمة، بالإضافة إلى العديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية التي تستهدف مختلف الفئات العمرية من سكان الشارقة وزوارها، والتي تجعل من الإمارة وجهة مثالية للتسوق والتوفير والاستمتاع بمعالمها السياحية والتاريخية العريقة.

ويأتي تنظيم عروض ربيع الشارقة ضمن برنامج الحملات الترويجية والتسويقية التي تنظمها الغرفة على مدار العام، والرامية إلى دعم قطاعي تجارة التجزئة والسياحة، وذلك بالتعاون والتنسيق مع العديد من الدوائر والهيئات الحكومية، ومجموعات العمل القطاعية الخاصة المنضوية تحت مظلة الغرفة.

وكشف محمد أحمد أمين، مساعد المدير العام لقطاع الاتصال والأعمال في الغرفة، تخصيص مراكز التسوق والمحال التجارية المشاركة في عروض ربيع الشارقة هذا الموسم، عدداً كبيراً من الجوائز القيّمة للمتسوقين من خلال السحوبات اليومية والأسبوعية، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا وقسائم المشتريات.

وقال إن «مركز صحارى» سيقدم سيارة (ماكلارين 540 سي) وقسائم مشتريات بقيمة 50 ألف درهم للمتسوقين خلال عروض ربيع الشارقة. من جانبه، قال إبراهيم راشد الجروان مدير إدارة العلاقات الاقتصادية والتسويق في الغرفة، إن عروض ربيع الشارقة تتضمن العديد من الحملات المميزة التي سيتم الإعلان عن تفاصيلها على مراحل طوال أيام العروض، ومن أبرزها «حملة تخفيضات الشارقة الكبرى» التي تنطلق بعد أيام، بالإضافة إلى «كرنفال الشخصيات التنكرية» و«بازار الربيع» الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة، و«مهرجان البطائح» الذي انطلق مؤخراً.