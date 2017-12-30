فنادق في أبوظبي تستقبل رأس السنة بلافتة «إشغال كامل»

بسام عبد السميع (أبوظبي)

رفعت معظم فنادق أبوظبي شعار «إشغال كامل» بنهاية العام الحالي احتفالاً برأس السنة وبإشغال 100% حتى الثامن من يناير، مع عروض واحتفالات متنوعة للنزلاء الليلة، وفي مقدمتها فندق قصر الإمارات وباب القصر وسانت ريجيس السعديات، فيما طرحت فنادق أخرى عروضاً وتخفيضات في أسعار الأجنحة والغرف بنسبة تراوحت بين 7 إلى 60%، لتحقيق نسبة الإشغال الكاملة لعطلة رأس السنة الممتدة حتى غد الاثنين.

وأكد عدد من مسؤولي هذه الفنادق بيع حجوزات المطاعم وقاعات الحفلات بالكامل خلال عطلة رأس السنة، لافتين إلى توافد أعداد كبيرة من السياح لقضاء عطلة عيد الميلاد التي تشهد طقساً متميزاً وفريداً خلال هذه الأيام، مشيرين إلى أن نسبة الإشغال الكامل ولفترة تتجاوز إجازة عطلة رأس العام، تعد الأولى من نوعها خلال السنوات الماضية. وبحسب الأسعار المعلنة على مواقع الحجز الإلكترونية «بوكينج»، طرحت فنادق في أبوظبي عروضاً بتخفيضات متنوعة منها روزوود بنسبة 47% وجميرا أبراج الاتحاد بنسبة 25%، ودوست تاني 67%.

وقال محمد العلوي مدير إدارة العلاقات العامة والاتصالات في قصر الإمارات: «بلغت نسبة الإشغال في قصر الإمارات 100% بالكامل للغرف والأجنحة، وذلك حتى الثامن من يناير، وتتضمن قائمة النزلاء جنسيات مختلفة منها الأوروبية والأميركية الخليجية»، لافتاً إلى إعداد القصر حفلة استقبال رأس السنة في المدخل الرئيسي للفندق، تتضمن عروضاً وألعاباً وفقرات غنائية وموسيقية.

وأضاف العلوي، يواصل قصر الإمارات تحقيق مزيد من النجاح والتفوق مقارنة ببقية الفنادق العالمية، حيث يسجل خلال احتفالات رأس السنة الميلادية الجديدة إشغالات مكتملة العدد بفضل الفعاليات والعروض التي ينظمها بهذه المناسبة، منوهاً إلى أن الفندق سجل إشغالات مكتملة خلال ليلة رأس السنة بفضل اهتمام الكثير من المواطنين والمقيمين والزوار والسياح بقضاء ليلة رأس السنة بأجواء ساحرة وممتعة يوفرها الفندق لضيوفه. وأشار مرشد الشامسي مدير إدارة التشريفات في قصر الإمارات إلى أنه تم بيع كل الغرف والأجنحة خلال عطلة رأس السنة بنسبة 100%.

من جهته، قال مروان فاضل، مدير منتجع سانت ريجيس السعديات في أبوظبي، «شهدت عطلة رأس السنة لعام 2018، ولأول مرة تحقيق إشغال كامل للفندق قبل أكثر من شهر، وكذلك حفلة السنة بيعت تذاكرها كاملة»، مشيداً بمواصلة قطاع السياحة نموه القوي خلال السنوات المقبلة.