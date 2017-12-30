دائرة الطاقة وهيئة الربط الكهربائي الخليجي تبحثان الاستثمار في الابتكارات والمعامل الحديثة

أبوظبي( وام)

بحث معالي المهندس عويضة مرشد المرر، رئيس دائرة الطاقة، والشيخ نواف بن إبراهيم آل خليفة، رئيس مجلس إدارة هيئة الربط الكهربائي لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أمن الطاقة الخليجي ومستقبلها والفرص الاستثمارية الواعدة، إضافة إلى حلول النقل للطاقة المتجددة والنووية لكونها طاقة المستقبل.

جاء ذلك خلال زيارة معاليه على رأس وفد من الدائرة إلى مقر الهيئة في مدينة الدمام بالمملكة العربية السعودية.

وناقش الجانبان، خلال الزيارة، الاستثمار في مجال الطاقة وتوفيرها كسلعة استراتيجية يمكن تسويقها عبر الدول العربية، وصولاً إلى أوروبا، مع تعزيز فرص الاستثمار في مجال الابتكارات والمعامل الحديثة التي يمكن أن تواكب الهيئة من خلالها تطورات الطاقة المتجددة والنووية.

وتضمنت الزيارة جولة لمركز التحكم في الهيئة، تم خلالها تقديم عرض مرئي عن طبيعة عمل المركز وقسم تجارة الطاقة، إضافة إلى زيارة مركز مراقبة الأصول، واطلع خلالها على أحدث أساليب وتقنيات صيانة شبكة الربط الكهربائي وتطويرها.