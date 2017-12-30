تباطؤ معدل تراجع الإيجارات السكنية بأبوظبي خلال الربع الأخير من 2017

سيد الحجار(أبوظبي)

تراجع معدل انخفاض الإيجارات السكنية بأبوظبي خلال الربع الأخير من العام الحالي، لتشهد بعد المناطق تراجعاً طفيفاً في الأسعار تراوح بين 1% و3%، فيما ظهرت بوادر استقرار بالأسعار في مناطق أخرى.

وقال متعاملون بالقطاع العقاري في أبوظبي لـ «الاتحاد»، إن السوق العقاري شهد تراجعاً ملحوظاً خلال العامين الماضيين، حيث زادت نسبة التراجع في بعض المناطق على 10%، موضحين أن الفترة الحالية تشهد إصرار كثير من الملاك على تجديد العقود على ذات السعر، أو قبول التخفيض بنسب منخفضة جداً.

وأشار عبدالرحمن الشيباني، رئيس مجلس إدارة شركة منابع العقارية، إلى تباطؤ معدل التراجع في الأسعار الإيجارية خلال الفترة الأخيرة، حيث يشهد السوق حالياً حالة من الاستقرار النسبي بمعظم المناطق، لاسيما بعدما شهد السوق تصحيحاً ملحوظاً في الأسعار خلال العامين الماضيين.

وأضاف أن معظم الوحدات المؤهلة شهدت تراجعات تدريجية ملحوظة خلال العامين الماضيين، موضحاً أن النسبة الكبيرة من المستأجرين خلال الفترة الحالية يقومون بإعادة تجديد العقود على ذات القيمة الإيجارية، وعند قبول المالك للتخفيض لا يزيد على 5% غالباً.