محمد بن زايد للسيسي: معكم دائماً ضد الإرهاب

أبوظبي (وام)

أعرب صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، في اتصال هاتفي مع فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية الشقيقة، عن خالص عزائه ومواساته في ضحايا الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة مارمينا في حلوان.

وأكد سموه تضامن دولة الإمارات العربية المتحدة مع جمهورية مصر العربية، ووقوفها إلى جانبها في التصدي لظاهرة الإرهاب، داعياً المولى عز وجل أن يحفظ مصر وشعبها، ويجنبهم كل مكروه، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل.

وأعرب فخامة الرئيس المصري عن تقديره العميق لمواقف دولة الإمارات العربية المتحدة، قيادة وشعباً، مؤكداً ضرورة تعزيز التعاون والتنسيق العربي المشترك لمواجهة مختلف التحديات التي تعترض الأمة، وفي مقدمتها، آفة الإرهاب.

ودانت الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة. وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي: «إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة».