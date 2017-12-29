تونس: اعتقال 10 عناصر تكفيرية بينهم 3 نساء

ساسي جبيل (تونس)

أعلنت وزارة الداخلية التونسية، أن وحداتها الأمنية تمكنت إيقاف 10 عناصر تكفيرية بينهم 3 نساء. وفي التفاصيل تم اعتقال شقيقين بتهمة وترويج المخدرات والانتماء إلى تنظيم إرهابي.

كما تم اعتقال عنصرين تكفيريّين (رجل وامرأة) بحي دوّار هيشر، وبالتحرّي معهما اعترفا بتبنيهما للفكر التكفيري وتم بمحافظة نابل اعتقال عنصر تكفيري على اساس «الاشتباه في الانتماء إلى تنظيم إرهابي، وتمجيد تنظيم«داعش». وفي محافظة بنزرت تم اعتقال فتاة عمرها 17 عاماً اعترفت خلال التحرّي معها بتبنيها للفكر التكفيري وتواصلها مع عدد من العناصر التكفيريّة، من بينهم عنصر تكفيري قاطن بمدينة صفاقس، تمّ التنسيق وإلقاء القبض عليه.وفي بنزرت نفسها تم اعتقال عنصر تكفيري عمره 21 عاما يتولى تنزيل تدوينات تُحرّض على الإرهاب بحسابه الخاصّ بشبكة التواصل الاجتماعي. كما تم اعتقال عنصر تكفيري عمره 25 عاماً، اعترف لدى التحري معه بتبنيه للفكر التكفيري وعدم اعترافه بالدّولة التونسيّة.