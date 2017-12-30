استنكار عربي وخليجي ودولي واسع للهجوم على الكنيسة

عواصم (وكالات)
أعربت عدة عواصم عربية وعالمية عن إدانتها للهجوم الإرهابي. ففي الرياض، عبر مصدر مسؤول في وزارة الخارجية عن إدانة المملكة «الشديدة للهجوم الإرهابي»، مجدداً في بيان نشرته وكالة الأنباء الرسمية «وقوف المملكة مع الشقيقة مصر ضد هذه الأعمال الإرهابية الآثمة».
كما بعث أمير الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح برقية تعزية إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي دان فيها الهجوم الذي «يتنافى مع كافة الشرائع والقيم الإنسانية واستهداف أرواح الأبرياء الآمنين وزعزعة أمن واستقرار البلد الشقيق»، مؤكداً «وقوف دولة الكويت إلى جانب جمهورية مصر العربية الشقيقة، وتأييدها لكل ما تتخذه من إجراءات لحماية أمنها واستقرارها».
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ودانت سلطنة عمان الهجوم الإرهابي. وأعربت وزارة الخارجية العمانية في بيان أوردته وكالة الأنباء العمانية عن خالص تعازي سلطنة عمان لأسر الضحايا وتمنياتها للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدة تضامنها ووقوفها إلى جانب جمهورية مصر العربية، وذكر الديوان الملكي الأردني في بيان أن الملك عبدالله الثاني أعرب في برقية للرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن إدانته الشديدة «لهذا العمل الإرهابي الجبان وتضامن الأردن الكامل مع مصر والوقوف إلى جانبها في مواجهة خطر الإرهاب وعصاباته».
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وعلى الصعيد الدولي، دانت فرنسا أمس، الهجوم، وأكدت الخارجية الفرنسية في بيان «دعم باريس ووقوفها مع مصر في هذه المحنة وفي حربها ضد الإرهاب» معربة عن التعازي لأسر الضحايا وللسلطات والشعب المصري وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وأدانت السفارة الألمانية بالقاهرة، بشدة الاعتداء الإرهابي قائلة: «ليس هناك ما يبرر أبداً الاعتداءات على مصلين سلميين من أية ديانة»، وأكد السفير في تعليقه على الهجوم أن «ألمانيا تقف إلى جانب مصر وكافة المصريين في الحرب ضد الإرهاب».كما أدان سفير إيطاليا بالقاهرة، جيامباولو كانتيني هجمات حلوان الإرهابية، وقال بيان من السفارة الإيطالية بالقاهرة: «تدين إيطاليا بشدة الهجمات الشائنة التي وقعت اليوم في حلوان، وتؤكد وقوفها جنباً إلى جنب مع مصر في حربها ضد الإرهاب، ومن أجل حرية الدين».