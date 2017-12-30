الإمارات: الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر

أبوظبي، القاهرة (وام ، وكالات)
دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: «إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة».
وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.
وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق أمس ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف كنيسة «مار مينا» في حلوان جنوب القاهرة إلى عشرة قتلى وخمسة مصابين. ونجحت أجهزة الأمن المصرية في إحباط هجوم مسلح على إحدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار فيما تقوم حاليا بمطاردة آخر.
ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية قوله إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على الكنيسة فقامت على الفور بمبادلتهما إطلاق النار، وأشار إلى أن قوات الأمن تقوم حالياً بملاحقة الجاني الثاني في حين تم إغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه.
وأعلن الدكتور خالد مجاهد المتحدث باسم وزارة الصحة المصرية استشهاد 10 أشخاص في حادث الهجوم الإرهابي وإصابة 5 آخرين، كما أعلن اللواء خالد عبدالعال مساعد وزير الداخلية مدير أمن القاهرة القبض على الإرهابي الثاني الهارب بعد إحباط محاولة الهجوم المسلح على كنيسة «مار مينا» بحلوان، وقال إنه ضبط بحوزة الإرهابي سلاح آلي وقنبلة وذلك قبل قيامه بمحاولة إلقائها على الكنيسة. في غضون ذلك كلف النائب العام المستشار نبيل أحمد صادق نيابة أمن الدولة العليا بمباشرة التحقيقات في الحادث الإرهابي.وقدم الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، تعازيه لأسر ضحايا هجوم استهدف كنيسة في منطقة حلوان جنوبي القاهرة بينهم رجل أمن، موجهاً تحية في الوقت نفسه «الروح البطولية» لرجال الأمن الذين تصدوا للمهاجم، وقال بيان للرئاسة إن السيسي يتابع «عن كثب تفاصيل وتداعيات الهجوم الإرهابي»، وأضاف أنه «قدم تعازيه لأسر شهداء هذا الهجوم الإرهابي الخسيس، الذي استهداف أحد الأماكن المقدسة في الأيام التي يحتفل بها أبناء الوطن من المسيحيين بأعياد الميلاد المجيد، كما قدم.. خالص الأمنيات للمصابين بالشفاء العاجل».. ووجه السيسي، بحسب البيان، « كافة الأجهزة المعنية بالدولة لاتخاذ ما يلزم لتقديم الرعاية المطلوبة لأسر الشهداء والمصابين»، كما وجه «باستمرار تكثيف أعمال التأمين للمنشآت الحيوية بالدولة» وأشاد بـ«الروح البطولية والتضحيات الغالية التي قدمها رجال الأمن خلال تصديهم للهجوم الإرهابي الآثم ونجاحهم في إحباط محاولات الإرهابيين لتفجير الكنيسة».وأكدت رئاسة الجمهورية أن «هذه المحاولات الإرهابية اليائسة لن تنال من عزيمة المصريين ووحدتهم الوطنية الراسخة، بل ستزيدهم إصراراً على مواصلة مسيرة تطهير البلاد من الإرهاب والتطرف»، ... المزيد