الإمارات: الأعمال الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر

أبوظبي، القاهرة (وام ، وكالات)

دانت دولة الإمارات بشدة الهجوم الإرهابي الذي استهدف كنيسة في حلوان جنوب العاصمة المصرية القاهرة، وقالت وزارة الخارجية والتعاون الدولي في بيان: «إن دولة الإمارات إذ تعرب عن استنكارها الشديد لهذه الأعمال الإجرامية، ورفضها المبدئي والدائم لجميع أشكال العنف والإرهاب، تؤكد دعمها القوي لجمهورية مصر الشقيقة، ووقوفها الثابت إلى جانبها في مواجهة هذه الجرائم الخطيرة».

وشددت على أن مثل هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تنال من عزيمة شعب مصر وإصراره على مواصلة التصدي بكل حسم للإرهاب الذي لا وطن له ولا دين ولا أخلاق.. مؤكدة أن هذا الحادث الإرهابي يتنافى تماماً مع كل المبادئ والقيم الإنسانية والدينية. وجددت الوزارة موقف الدولة الثابت والرافض لمختلف أشكال العنف والإرهاب، والذي يستهدف الجميع دون تمييز بين دين وعرق وأياً كان مصدره ومنطلقاته، وأعربت الوزارة عن تعازي دولة الإمارات لعائلات الشهداء ولحكومة وشعب مصر الشقيقة وأمنياتها بالشفاء العاجل للجرحى والمصابين.

وكانت وزارة الصحة المصرية أعلنت في وقت سابق أمس ارتفاع حصيلة الهجوم الإرهابي المسلح الذي استهدف كنيسة «مار مينا» في حلوان جنوب القاهرة إلى عشرة قتلى وخمسة مصابين. ونجحت أجهزة الأمن المصرية في إحباط هجوم مسلح على إحدى الكنائس بمنطقة حلوان بمحافظة القاهرة وتمكنت من قتل أحد الجناة في تبادل لإطلاق النار فيما تقوم حاليا بمطاردة آخر.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مصدر أمني رفيع المستوى بوزارة الداخلية المصرية قوله إن الخدمات الأمنية المعينة لتأمين إحدى الكنائس بمنطقة حلوان فوجئت بقيام مسلحين اثنين بإطلاق النار على الكنيسة فقامت على الفور بمبادلتهما إطلاق النار، وأشار إلى أن قوات الأمن تقوم حالياً بملاحقة الجاني الثاني في حين تم إغلاق محيط المنطقة بالكامل لتضييق الخناق عليه وضبطه.