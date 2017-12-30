الاتحاد الدولي للفروسية يشيد بتنظيم سباقات القدرة في قرية الوثبة

أبوظبي (الاتحاد)

أشاد الاتحاد الدولي للفروسية بتنظيم قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة في أبوظبي للسباقات التي تستضيفها وتنظمها القرية في الجوانب كافة، مشيراً في رسالة إلى عدنان سلطان النعيمي، مدير نادي أبوظبي للفروسية، رئيس فريق العمل في القرية وصلته عبر اتحاد الفروسية المحلي، إلى أن السباق الذي نظم 9 ديسمبر الحالي جاء متوافقاً مع الترتيبات المطلوبة.

وقال الاتحاد الدولي للفروسية في رسالته المؤرخة بتاريخ 18 ديسمبر، إن التخطيط والاستعداد والتنفيذ لهذا السباق كانت ممتازة، وكذلك الأمر ينطبق على تجهيز المركز الإعلامي، والشيء نفسه ينطبق على خدمة التواصل بين اللجنة المنظمة والمسؤولين التي كانت مميزة، وأيضاً خدمات التوقيت والإسطبلات التي لا تقل جودة عن المجالات السابقة.

وهنأ الاتحاد الدولي للفروسية فريق عمل اللجنة المنظمة للسباقات في قرية الإمارات العالمية للقدرة بالوثبة على هذه الجهود الجبارة التي تبذل من أجل أن تخرج السباقات في أرقى صورة.