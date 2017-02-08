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مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب

النفط يستقر.. وإنتاج «الصخري» ينتعش
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تاريخ النشر: الأربعاء 08 فبراير 2017

عواصم (وكالات)

استقرت أسعار النفط أمس، حيث وازنت الدلائل المتزايدة على انتعاش إنتاج الخام الصخري الأميركي وتباطؤ الطلب خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) والمنتجين المستقلين.

وبحلول الساعة 1045 بتوقيت جرينتش، انخفض خام القياس العالمي مزيج برنت 15 سنتا إلى 55.57 دولار للبرميل. وانخفض برنت في العقود الآجلة يوم الاثنين 1.09 دولار للبرميل. وانخفضت العقود الآجلة للخام الأميركي 15 سنتا إلى 52.86 دولار للبرميل بعدما أنهى تداولات يوم الاثنين بانخفاض 82 سنتا.

وتلقت الأسعار دعما من محاولة أوبك والمنتجين المستقلين خفض الإنتاج بنحو 1.8 مليون برميل يوميا في النصف الأول من عام 2017. لكن على الرغم من أن إجمالي الخفض في «أوبك» وروسيا بلغ 1.1 مليون برميل يوميا على الأقل حتى الآن تهدد زيادة الإنتاج الأميركي، وكذلك مؤشرات على تباطؤ نمو الطلب بتقويض هذه الجهود. وسجلت أسعار التعاقدات الآجلة للنفط الأميركي خلال تعاملات، يوم الاثنين، تراجعا لتقلص مكاسب الأسابيع الماضية، في ظل نطاق تعاملات ضيق.

وتراوحت أسعار الخام خلال الشهور القليلة الماضية بين 50 و55 دولارا للبرميل، حيث عوضت زيادة الإنتاج الأميركي خفض إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك). وكانت بيانات شركة بيكر هيوز للخدمات النفطية، الصادرة يوم الجمعة الماضي، قد أشارت إلى ارتفاع كبير في عدد منصات النفط العاملة في الولايات المتحدة خلال 13 أسبوعا من بين 14 أسبوعا، منذ انتخاب دونالد ترامب رئيسا للولايات المتحدة.

وارتفع عدد المنصات العاملة خلال الأسبوع الماضي بمقدار 17 منصة إلى 583 منصة وهو أكبر عدد لها منذ أكتوبر 2015. في الوقت نفسه، فإن التوتر الحالي بين الولايات المتحدة وإيران لم يؤد إلى رفع سعر النفط. وكانت وزارة الخزانة الأميركية قد فرضت عقوبات جديدة على إيران ردا على التجربة الصاروخية الأخيرة التي نفذتها طهران. ... المزيد
     
 

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