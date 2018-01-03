الأحد إجازة رسمية في مصر

القاهرة (وكالات)

قرر مجلس الوزراء المصري، منح العاملين بالقطاعين العام والخاص، يوم الأحد المقبل 7 يناير 2018، إجازةً رسميةً مدفوعة الأجر، بمناسبة الاحتفال بعيد الميلاد بالتقويم الشرقي.

وأصدر القرار القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء المصري، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الدكتور مصطفى مدبولي، بمناسبة عيد الميلاد المجيد. وأفاد بيان صادر عن مجلس الوزراء المصري، أن الإجازة تشمل العاملين في الوزارات، والمصالح الحكومية، والهيئات العامة، ووحدات الإدارة المحلية، وشركات القطاع العام، وقطاعي الأعمال العام والخاص.