«العميد» يقتنص التعادل من «الإمبراطور» في «ديربي مشتعل»

وليد فاروق (دبي)

اقتنص النصر تعادلاً ثميناً بنتيجة 2-2 من مضيفه الوصل في ديربي «مشتعل» جمع الفريقين في ذهاب الدور ربع النهائي لبطولة كأس الخليج العربي للمحترفين، بعدما كان متأخراً بهدفين نظيفين، ليمنح نفسه أفضلية التأهل إلى الدور نصف النهائي للبطولة، وذلك قبل خوض مباراة الإياب لنفس الدور، والمقرر إقامتها 16 فبراير المقبل على ملعب «العميد» في نادي شباب الأهلي دبي بالعوير، حيث يكفيه الفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي، أو الإيجابي 1-1.

أحرز ليما هدفي الوصل في الدقيقتين 18 و34 وسجل للنصر كل من راشد عمر في الدقيقة 47 وسالم صالح في الدقيقة 52، وشهدت المباراة تحولاً جذرياً في الثواني الأخيرة من الشوط الأول، بطرد ليما هداف الوصل لحصوله على إنذارين، قبل أن ينجح النصر في العودة للمباراة في الشوط الثاني، وكاد أن يحقق الفوز لكن الأرجنتيني زاراتي أهدر ركلة جزاء في الدقيقة 88، لتنتهي المباراة بالتعادل الإيجابي، وتأجيل الحسم للقاء الإياب.

رغم البداية الحذرة للفريقين في بداية اللقاء، إلا أن السيطرة النسبية مالت لمصلحة أصحاب الأرض، بفضل التفاهم الكبير بين اللاعبين خاصة الثلاثي البرازيلي ليما وكايو ومينديز.

وفي المقابل، غاب الأداء الهجومي عن النصر في بداية اللقاء، واعتمد الفريق على محاولات فردية من الأرجنتيني زاراتي والبرازيلي مارسيلو سيرينو، وزادت متاعب النصر مبكرا بإصابة عامر مبارك لاعب خط الوسط، بعد مرور 9 دقائق فقط، ما أضطر الإيطالي برانديلي إلى إجراء تغيير مبكر بنزول طارق أحمد بدلاً منه.