الوحدة صاحب «السعادة» في العين بهدفي تيجالي والعكبري

العين (الاتحاد)

عاد الوحدة بفوز مثير من «دار الزين» على حساب مستضيفه العين بنتيجة 2-1، وذلك في المباراة التي جمعت الفريقين مساء أمس على ستاد هزاع بن زايد، ضمن ذهاب ربع نهائي كأس الخليج العربي لكرة القدم.

وشهدت المواجهة أحداثاً مثيرة، أبرزها إكمال الفريق الضيف المباراة بتسعة لاعبين، بعد طرد أحمد راشد «42» وإسماعيل مطر «82» الذي أعلن عن عودته من الإصابة في اللقاء، ولكن لم يستمر وجوده في الملعب سوى دقيقة واحدة، بعد طرده ببطاقتين صفراوين توالياً.

أحرز ثنائية الوحدة سبستيان تيجالي «70» وأحمد العكبري «87»، في حين سجل للعين من ركلة جزاء السويدي ماركوس بيرج «84».

ومن المقرر أن يلتقي الفريقان في نوفمبر المقبل على ملعب نادي الوحدة، لتحديد هوية الفريق المتأهل إلى نصف النهائي في مباراة الإياب.