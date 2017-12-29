تاتشر رفضت نقل «باندا» في طائرتها لأميركا

لندن (أ ف ب)

رفضت مارجريت تاتشر، وقت كانت تشغل منصب رئيسة وزراء بريطانيا، أن تنقل دب «باندا» في طائرتها، خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، على ما أظهرت محفوظات نشرت أمس الجمعة.

ففي يناير 1981، طلبت مؤسسة «سميثسونيان» في واشنطن من حديقة حيوانات لندن أن تعيرها باندا ذكراً.

وانتهز رئيس جمعية علم الحيوانات في لندن سولي زكرمان الفرصة لتسجيل ضربة إعلانية بمساعدة المرأة الحديدية. وكتب أمين مكتب رئاسة الوزراء روبرت أرمسترونج، أنه «سيكون من دواعي سرور اللورد زكرمان الإعلان عن إعارة الباندا أو وصوله في الوقت الذي تعتبره رئيسة الوزراء مناسباً من أجل توطيد العلاقات البريطانية الأميركية».

وأضاف أرمسترونج، بحسب الوثائق التي نشرتها هيئة المحفوظات الوطنية في لندن، أنه «اقترح أن تنقل رئيسة الوزراء الباندا في طائرتها من طراز «كونكورد»، خلال رحلتها إلى واشنطن».

غير أن تاتشر لم تقتنع بجدوى المساهمة في هذه الجهود لتقريب ذكر باندا من أنثى في الولايات المتحدة.

وكتبت في رسالة أن «اللورد زد أدرى مني بشؤون الباندا وأنا على يقين بأنه سيدبّر الأمر».

فرد سكرتيرها الخاص كلايف ويتمور على لورد زكرمان كاتباً «قالت إنها لن تصطحب باندا معها».