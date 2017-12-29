تاتشر رفضت نقل «باندا» في طائرتها لأميركا

لندن (أ ف ب)
رفضت مارجريت تاتشر، وقت كانت تشغل منصب رئيسة وزراء بريطانيا، أن تنقل دب «باندا» في طائرتها، خلال رحلة إلى الولايات المتحدة، على ما أظهرت محفوظات نشرت أمس الجمعة.
ففي يناير 1981، طلبت مؤسسة «سميثسونيان» في واشنطن من حديقة حيوانات لندن أن تعيرها باندا ذكراً.
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وأضاف أرمسترونج، بحسب الوثائق التي نشرتها هيئة المحفوظات الوطنية في لندن، أنه «اقترح أن تنقل رئيسة الوزراء الباندا في طائرتها من طراز «كونكورد»، خلال رحلتها إلى واشنطن».
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وكتبت في رسالة أن «اللورد زد أدرى مني بشؤون الباندا وأنا على يقين بأنه سيدبّر الأمر».
فرد سكرتيرها الخاص كلايف ويتمور على لورد زكرمان كاتباً «قالت إنها لن تصطحب باندا معها».