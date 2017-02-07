«جي إف إتش»: تخصيص 629 مليون درهم احتياطي للشركة

دبي (الاتحاد)

كشفت شركة «جي إف إتش» عن تقييم المجموعة من قبل طرف ثالث محايد بقيمة 2.2 مليار دولار، أو ما يعادل 8.1 مليار درهم، لتسجل قيمة السهم حسب التقييم نحو 0.953 دولار أو ما يعادل 3.5 درهم للسهم الواحد، بحسب إفصاح نشر أمس، على موقع سوق دبي المالي.

وأكدت الشركة أن التقييم سيستخدم في إصدار أسهم جديدة في المجموعة بنفس السعر المذكور مقابل الاستحواذ على أصول بنى تحتية تعتزم المجموعة القيام بها خلال الفترة المقبلة، لافتة إلى أن هذا التقييم لن يكون له أي نوع من الالتزامات، أو المدفوعات على المساهمين الحاليين للمجموعة.

وأضافت الشركة في الإفصاح أنه تم تخصيص مبلغ 170 مليون دولار، أو ما يعادل 629 مليون درهم كمبلغ احتياطي نتيجة استردادات تم تحصيلها للشركة بشكل مستقل عن المجموعة خلال العام 2016.

وقالت إن إجمالي قيمة المخصصات البالغة قيمتها 221 مليون دولار، أو ما يعادل 817 مليون درهم والمثبتة في الحسابات الموحدة للمجموعة للعام 2016، تخص جميع الشركات التابعة للمجموعة، بالإضافة إلى «جي إف إتش» بشكل مستقل.

وبخصوص المبالغ المستردة، أفادت الشركة بأن هذه المبالغ تم تسجيلها في سجلات المجموعة بقيمة متحفظة تبلغ 464 مليون دولار، أو ما يعادل 1.7 مليار درهم، كون غالبية الاستردادات أصولاً، وليست استردادات نقدية، مؤكدة أن هذه الأصول يمكن أن تصل قيمتها الفعلية على المدى المتوسط إلى 760 مليون دولار، أو ما يعادل 2.8 مليار درهم، متوقعة بيع جزء من تلك الأصول خلال عامي 2017 و2018 بقيمة أعلى.